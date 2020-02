Bis zum Jahresende hatte der DRK-Fahrdienst den Pendelverkehr zwischen dem Rütli und der Stadtbahn-Endstation übernommen. Die hohen Kosten von 120.000 Euro sorgten für Kritik. Auch deshalb wurde in Absprache mit den Verkehrsbetrieben Mobiel ein regulärer Linienverkehr eingerichtet. Für den müssen die üblichen Fahrpreise gezahlt werden. Genutzt werden kann er von jedermann.

„Das Fahrpersonal war teilweise der sich anspannenden Situation nicht gewachsen“

Mobiel hat den Auftrag zunächst an die Taxigenossenschaft Bieta abgegeben. Doch, so Nürnberger, der Fahrplan sei von Anfang an nicht eingehalten worden, die Linie unzuverlässig bedient worden. Teils hätten Fahrten gar nicht stattgefunden, teils hätten nicht genügend Taxis zur Verfügung gestanden, und der Auftragnehmer habe sich geweigert, weitere Fahrzeuge zu stellen. Auch notwendige Kindersitze hätten nicht zur Verfügung gestanden. „Das Fahrpersonal war teilweise der sich anspannenden Situation nicht gewachsen, und es gelang nicht, hier deeskalierend zu wirken“, so Nürnberger weiter.

Auch ausreichend Kindersitze soll es dann künftig geben

Jetzt will Mobiel zu den Spitzenzeiten bis morgens um 8 Uhr den Kleinbus „Anton“, der schon für Quartiersverkehre in Sennestadt und Jöllenbeck genutzt wird, einsetzen. Dies soll für die Abfahrten um 6.55 Uhr, 7.25 Uhr und 7.55 Uhr gelten. „Die Bewohner fahren zu diesen Zeiten zur Arbeit oder zu Sprachkursen, die Kinder müssen zur Schule oder in die Kita“, sagt Nürnberger. Im weiteren Tagesverlauf sollen künftig Großraumtaxis mit mindestens acht Sitzplätzen verkehren. Auch ausreichend Kindersitze soll es dann geben. „Außerdem wird der Taxidienst aufgefordert, ausschließlich Fahrpersonal einzusetzen, das der Aufgabe hinsichtlich Kundenfreundlichkeit gewachsen ist und in angespannten Situationen deeskalierend agieren kann”, betont der Sozialdezernent.

Kosten der jetzt betriebenen Verbindung betragen 121.500 Euro

Für eine komplette Umstellung des Pendelverkehrs von Taxis auf Kleinbusse sieht Mobiel nach Auskunft Nürnbergers derzeit keine Chance. Er wünscht sich jedoch weiter eine reguläre Buslinie, die von Sieker über den Teuto bis zum Buschamp führt. Die jetzt betriebene Verbindung verursacht Kosten in Höhe von 121.500 Euro. Weil nun Tickets gelöst werden müssen, werden aber auch Einnahmen in Höhe von 34.300 Euro erwartet. Bleibt eine Differenz von 87.300 Euro. Dieser Betrag kommt aus dem Sozialetat. Aktuell leben 87 Menschen im Rütli. Die Zahl der Flüchtlinge, die 2019 nach Bielefeld gekommen sind, ist überschaubar: 147 Menschen wurden aufgenommen.