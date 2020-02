Mark Forster beim Konzert in Beverungen. Foto: Harald Iding

Bielefeld (WB). Nach knapp 60 Shows im vergangenen Jahr geht Sänger Mark Forster mit seiner Band auch 2020 auf Tour. Neben den Open-Air-Auftritten (Tickets im WB-Shop) im Sommer stehen Konzerte in Clubs auf dem Programm.

In den Bielefelder Loschuppen kommt Mark Forster am 24. Mai. Tickets dafür gibt es vom 14. Februar, 10 Uhr, an hier: www.markforster.de/termine

Im Sommer tritt er dann zweimal an der Dreckburg in Salzkotten (Kreis Paderborn) an. Sein jüngstes Konzert in OWL spielte er an der Weser in Beverungen.