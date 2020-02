Von Christian Althoff

Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt seit Monaten gegen SEK-Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, weil sie Munition beiseitegeschafft haben sollen. Marko G., einer der Polizisten, war Chef einer Gruppe namens „Nordkreuz“, zu der Polizisten, Soldaten und Zivilisten gehörten. Mindestens zwei Mitglieder der Gruppe sollen sich auf die Tötung politischer Gegner vorbereitet und eine Todesliste aufgestellt haben. Gegen sie ermittelt die Generalbundesanwaltschaft.

Jetzt erfuhr das WESTFALEN-BLATT aus Sicherheitskreisen: Ermittlungen in Mecklenburg-Vorpommern sollen ergeben haben, dass dort auch Munition des Bielefelder Spezial-Einsatz-Kommando (SEK) in private Hände gelangt sein soll. Das Polizeipräsidium Bielefeld lehnt jede Stellungnahme zu diesem Vorwurf ab.

Nicht im Handel erhältlich

Die durchschlagskräftige Munition der Spezial-Einsatzkommandos kann man nicht im einschlägigen Handel kaufen. Die Chargen werden eigens für SEKs und die Bundeswehr hergestellt. Über die Verwendung muss Buch geführt werden – für jede Waffe einzeln.

Im Zentrum dieses Falls steht der Schießplatz „Großer Bockhorst“ in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern), der von der „Privilegierten Schützengesellschaft von 1996“. betrieben wird. Vorsitzender des Schützenvereins ist Frank T., der außerdem auf dem weitläufigen Gelände als Ausbilder der Firma „Baltic Shooters“ Schießtrainings für Polizisten und Soldaten anbietet. So gibt es Trainingsmodule zu „mobilen Lagen“, also zum Schießen während der Fahrt oder bei Stopps. Für ein Acht-Stunden-Modul veranschlagt „Baltic Shooters“ pro Teilnehmer bis zu 400 Schuss Langwaffenmunition und 250 Schuss Kurzwaffenmunition. Kursinhalte sind nach Angaben des Unternehmens Schießen aus dem Auto, Handzeichen, Taktik, Anschlagsarten, Ausweichen des Autos bei gleichzeitigem Schießen und andere Praktiken.

Polizisten aus mehreren Bundesländern nutzten lange Zeit das Angebot von „Baltic Shooters“. Auch Nordrhein-Westfalen zahlte für die Ausbildung in Güstrow, Bielefelder SEK-Beamte sollen auch mal komplette Wochen dort trainiert haben. Sevinc Sethmacher, Sprecherin beim Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei (LAFP): „Die Polizei nutzt für ihre Spezialeinheiten unterschiedliche Schießstätten. Je nach Bedarf gehören auch privaten Schießstände dazu.“ Warum aber blieb offenbar Spezialmunition aus NRW in Güstrow zurück? Dazu äußert sich das LAFP nicht und verweist auf Ermittlungen der Schweriner Staatsanwaltschaft. Doch auch die beantwortet seit Wochen keine Fragen zu dem Fall.

Auf „Tag X“ vorbereitet

Wie kam das alles hoch? Bei Terrorermittlungen gegen Bundeswehrsoldaten stieß der Generalbundesanwalt 2017 durch eine Zeugenaussage auf Marko G. – einen früheren Soldaten, der inzwischen beim SEK in Mecklenburg-Vorpommern war und auf dem Schießplatz in Güstrow trainierte. Bei einer Hausdurchsuchung wurden eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer, Gewehre, Pistolen und 55.000 Schuss Munition gefunden. Das Landgericht Schwerin sah es 2019 als erwiesen an, dass Marko G. Chef der „Prepper“-Gruppe „Nordkreuz“ war. Als „Prepper“ gelten Menschen, die sich auf Naturkatastrophen oder politische Unruhen und Umstürze vorbereiten. Das Gericht sah allerdings keinen Zusammenhang zwischen dem Horten von Waffen und Munition und der Vorbereitung auf einen „Tag X“. Es verurteilte Marko G. im Dezember unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes zu 21 Monaten Haft auf Bewährung.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft in Revision ging. Sie nimmt Marko G. nicht ab, dass er nur ein privater Waffensammler gewesen sein will. Eine von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier eingesetzte Expertenkommission unter Vorsitz des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm kam im November zu dem Ergebnis, dass rechtsextremes und fremdenfeindliches Gedankengut seinen Ursprung nicht bei den beschuldigten SEK-Polizisten gehabt habe, sondern erst von G. in das SEK hineingetragen worden sei. Er habe schon vor seinem Eintritt in die Landespolizei rechtsextremistische Auffassungen vertreten. Die Verstöße gegen das Waffenrecht, die SEK-Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern vorgeworfen werden, erschienen der Kommission nach Auswertung fremdenfeindlicher Chats „politisch motiviert“. Unabhängig davon kritisiert die Kommission, dass ein privater Schießstandbetreiber „genaue Einblicke in polizeiliche Interna“ bekam.

Niemand dementiert den Vorwurf

Ob Munition aus Bielefeld auf dem privaten Schießstand in Güstrow entdeckt oder bei Marko G. gefunden wurde oder ob es ein Zeuge war, der den angeblichen Verdacht aufbrachte – dazu und zur Menge der Munition schweigen alle Behörden. Allerdings: Niemand dementiert den Vorwurf.

Ein Beamter aus NRW, der nach eigenen Angaben Einblick in den Fall hat, sagte dem WESTFALEN-BLATT, die Dienstmunition sei nicht abgegeben worden, um „Nordkreuz“-Mitglieder auszurüsten. Es soll vielmehr darum gegangen sein, Geld zu sparen. Anstatt die für das Training in Güstrow geeignete Munition bei Frank T. von „Baltic Shooters“ zu kaufen, habe man einfach Munition mit ihm getauscht. Die Frage, wer das genehmigt und wer die fehlende Spezialmunition wie verbucht hat, konnte oder wollte der Beamte nicht beantworten.

Schießausbilder Frank T. beantwortete eine Anfrage zu dem angeblichen Munitionstausch nicht. Das Land NRW hat Polizisten inzwischen untersagt, bei „Baltic Shooters“ zu trainieren.