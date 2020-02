429 Pannenhelfer des ADAC sind in NRW unterwegs. Foto: ADAC

Düsseldorf/Bielefeld (WB). Am häufigsten machte die Batterie schlapp, dann folgten Pannen wegen Problemen an der Motorsteuerung: Zu fast einer Million Einsätzen (979.167) sind die „Gelben Engel“ des ADAC im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen ausgerückt.