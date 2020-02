Von Markus Poch

Bielefeld (WB). In Zeiten, zu denen der Einzelhandel eine wachsende Kundenabwanderung in Richtung Internet beklagt, feiert eine Queller Familie mit ihrem Geschäft ein seltenes Jubiläum in einer hart umkämpften Branche: Das Schuhhaus Hellweg, Carl-Severing-Straße 97, besteht im Sommer 2020 seit 75 Jahren und will seine Kunden übers Jahr mit Aktionen daran teilhaben lassen.

Schuhmachermeister Christoph Hellweg (52) und seine 20 Minuten ältere Zwillingsschwester Lydia Timmermann, gelernte Kauffrau und Krankenschwester, führen den über die Jahre mehrfach erweiterten Laden inzwischen in dritter Generation. Zu ihrem Team gehören Verkäuferin Christina Mortfeld und Auszubildende Angelina Meiler.

„Kinder merken nicht, wann Schuhe passen“

„Der Schuh ist das einzige Kleidungsstück, das massiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat“, sagt Christoph Hellweg. Deshalb sei es so wichtig, gerade Kindern vernünftige Schuhe zu kaufen, ehe schlechtes, nicht passendes Schuhwerk zum Beispiel eine Fehlstellung der Wirbelsäule begünstige. „Kinder merken allerdings nicht, wann Schuhe passen“, betont Hellweg. „Das ist neurologisch belegt. Deshalb messen wir den Kinderschuh von innen per Hand, von außen per Scanner. Auf Herstellerangaben verlassen wir uns grundsätzlich nicht.“

Christoph Hellweg in seiner Werkstatt. Christoph Hellweg in seiner Werkstatt.

Ihre Bemühungen speziell um gesunde oder auch orthopädisch eingeschränkte Kinderfüße haben dem Geschäft laut Lydia Timmermann ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Region beschert. Kunden kämen sogar aus den Kreisen Gütersloh und Herford nach Quelle, um ihre Beratung in Anspruch zu nehmen.

Zum zweiten Standbein und einem weiteren Alleinstellungsmerkmal hat sich die Hellwegsche Schuhmacher-Werkstatt mit ihrem Spezialwerkzeug entwickelt. Dort macht der Chef zwar keine Schuhe, aber er repariert sie; und nicht nur das: Kunden überhäufen ihn mit Sonderaufträgen, „mit allem, was zu grob ist für die Haushaltsnähmaschine“, sagt Christoph Hellweg und deutet auf eine robuste Industrie-Nähmaschine aus Großvaters Zeiten: „Das ist eine alte Adler aus Bielefeld. Die läuft noch immer wie verrückt.“

Ein übergroßes Surfsegel im Kundenauftrag

Da geht es um Reparaturen an Reitgeschirr, Hundeleinen, Portemonnaies oder auch an Lederjacken, Gürteln, Wohnwagenvorzelten, Cabriolet-Verdecken und selbst Neopren-Anzügen. Der Queller hat sogar schon ein übergroßes Surfsegel im Kundenauftrag genäht und Lederschühchen für die verletzten Pfoten eines kleines Hundes. „Seit es Gewerke wie Sattler und Täschner kaum noch gibt, kommen die Leute zu uns“, berichtet Hellweg.

Aus Stolz und Hochachtung vor dem Lebenswerk ihrer Eltern und Großeltern haben die Geschwister eines der beiden Schaufenster übergangsweise zum Museum umgerüstet. Die erste Nähmaschine ihres Großvaters, der Meisterbrief, alte Fotos aus dem Geschäft, antike Schuhe und Werkzeuge sind dort ausgestellt – neben einem kleinen Ratespiel. Als Anreiz für die treue Kundschaft werden im Jubiläumsjahr monatlich Schuhe und am Jahresende zwischen allen Teilnehmern ein Schuhschrank verlost. Darüber hinaus will sich das Schuhhaus mit Aktionen an Queller Sommer und Weihnachtsmarkt beteiligen.

Christoph Hellweg (links) mit Großvater Gustav und Vater Bernd im Jahre 1987. Christoph Hellweg (links) mit Großvater Gustav und Vater Bernd im Jahre 1987.

Wenn es um die Historie ihres Ladens geht, denken Christoph Hellweg und Lydia Timmermann mit schwer definierbaren Gefühlen an die harte Nachkriegszeit zurück, die sie aus Erzählungen und von einigen wenigen Fotos kennen. Großvater Gustav war 1945 mit einem Fahrrad und Anhänger in der Stadt unterwegs, um auf dem Großmarkt das bisschen an Schuhen für die Menschen in Quelle einzukaufen, was überhaupt erhältlich war. Was der Schuhmachermeister an Material, Werkzeugen und Stoffen benötigte, um selbst welche anzufertigen, „soll er sich am Queller Bahnhof ‚organisiert‘ haben“, erzählt Christoph Hellweg. Sein Vater Bernd, der das Geschäft von 1971 bis 1999 leitete, hatte es schon deutlich leichter, als er 1958 in die Firma einstieg. 1999 schließlich wurde der Gründer-Enkel zum Inhaber.