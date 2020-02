Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Noch haben die diesjährigen Tarifverhandlungen in der nordrhein-westfälischen Metallbranche nicht begonnen. Aber auch schon vor der ersten offiziellen Runde, die voraussichtlich am 12. März in Paderborn stattfinden wird, treffen sich Vertreter der Arbeitgeber und der IG Metall derzeit inoffiziell.

Bei den Vorabgesprächen geht es, wie der Gütersloher Unternehmer und Vizepräsident des Metall-Arbeitgeberverbandes in NRW, Ernst Wolf, am Dienstag in Bielefeld erläuterte, außer um aktuelle Herausforderungen auch um die Zukunft der Branchentarifverträge . Viele vor allem mittelständische Unternehmer seien auf ihren Verband nicht mehr gut zu sprechen. Sie fühlten sich von den ausgehandelten Lohnerhöhungen – insgesamt 30 Prozent in den vergangenen zehn Jahren – und die Übereinkünfte zur Arbeitszeit überfordert.

„Niedrigster Metall-Stundenlohn bei 17 Euro“

Der Bielefelder Gießerei-Besitzer Reinhard Tweer wird konkreter: „In unserem 350-Mann-Betrieb, in dem viele ungelernte Arbeiter beschäftigt sind, beträgt der Jahreslohn durchschnittlich 54.000 Euro; Konkurrenten, die nicht tarifgebunden sind, bezahlen teilweise nur 35.000 Euro.“ Dieser Wettbewerbsnachteil sogar innerhalb Deutschlands sei kaum auszugleichen – zumal bei einer Lohnquote von 40 Prozent. Nach Angaben von Dieter Kühnel, Hauptgeschäftsführer des Metall-Arbeitgeberverbandes Bielefeld-Herford-Minden, beträgt der niedrigste Metall-Stundenlohn 17 Euro. Er liegt damit weit über dem staatlichen Mindestlohn.

Gunther Olesch, Personalchef bei Phoenix Contact in Blomberg und Sprecher der Metallarbeitgeber in Lippe, wies auf Widersprüche hin, die es auch innerhalb der Arbeitgeberschaft gebe. Die großen Autoproduzenten seien in der Vergangenheit aus Sicht der anderen Branchen bei den Pilotverhandlungen, die meist in Baden-Württemberg stattfänden, zu schnell bereit gewesen, dem Druck durch Streiks nachzugeben. Sie hätten aber auch, im Gegensatz zu mittelständischen Betrieben, die Möglichkeit, Lohnerhöhungen dadurch zu entgehen, dass sie in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau ausweichen.

Arbeitgeber fordern Freiraum für einzelne Betriebe

Aus diesem Grund plädieren die OWL-Metallarbeitgeber für einen Tarifvertrag, der nur einen Rahmen festlege und die einzelnen Branchen unterschiedlich behandle. Darüber hinaus sollte er nach Ansicht von Marc Herberling, Personalchef der Benteler Automobiltechnik und Sprecher des Metall-Arbeitgeberverbandes Paderborn-Höxter, den Unternehmen und sogar einzelnen Betrieben Freiraum lassen, den diese in Zeiten wirtschaftlicher Not nutzen könnten. Dafür, dass dies nicht missbraucht werde, sorgten schon die Betriebsräte.

Ausdrücklich begrüßt wird von den OWL-Unternehmen, dass sich die IG Metall nicht von vornherein auf eine konkrete Lohnforderung festgelegt habe, sondern erst mit den Arbeitgebern über die wirtschaftlichen Herausforderungen spreche. Vor allem die exportorientierten Firmen litten derzeit unter politischen Einflussnahmen, erklärte Wolf. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, nun auch veredelte Stahlimporte mit einem 25-prozentigen Einfuhrzoll zu belegen, mache den Export aus Deutschland fast zunichte. Die Branche leide unter dem Handelskrieg der wichtigsten Ausfuhrländer USA und China. Hinzu kämen negative Folgen des Brexit und, derzeit noch nicht bezifferbar, des Corona-Virus.

„Entwicklung im Automobilbereich für Zulieferer schwer absehbar“

Nicht zuletzt, so Heberling, sei die Entwicklung im Automobilbereich derzeit für die Zulieferer schwer absehbar. Zu den Folgen von Globalisierung, Handelskriegen und Digitalisierung kämen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung in der Antriebstechnik. Ob der Wandel gelinge, hänge nicht zuletzt von den Tarifverhandlungen 2020 ab.

Nach Anhaben Kühnels sind in NRW 30 Prozent der Beschäftigten Mitglied der IG Metall. 50 bis 60 Prozent arbeiteten aktuell noch in Betrieben, die an den Metall-Tarifvertrag gebunden seinen.