Herr Schöppner, wie groß ist Ihre Sorge um die CDU?

Klaus-Peter Schöppner : Bereits so, dass schon Falten sichtbar werden. Denn diese Sorgen nähren sich nicht nur aus den vergangenen Tagen. Seit über einem Jahr hat auch die CDU, ähnlich der SPD ein Kandidatenproblem. Damit meine ich nicht die Unsicherheit über den Kanzlerkandidaten, sondern dass ständige Personaldiskussionen die politische Sacharbeit überlagern. Beim Wähler kommt es alle andere als gut an, wenn Parteien sich hauptsächlich mit internen Dingen beschäftigen. Zumal die CDU seit Beginn dieser Legislaturperiode kaum grundlegende, uns wichtig erscheinende Dinge angestoßen hat. Die politische Agenda wird viel eher von den Grünen bestimmt, und das nicht zur Freude der Mehrheit der Wähler. Bei der Union hat man dagegen den Eindruck, dass sie viele grünen Themen aufnimmt, sie zur Mitte hin zu neutralisieren versucht, selbst aber kaum „Duftmarken“ setzt. Und in der Bundesregierung sind es in der Regel die Sozialdemokraten, die mit sozialen Themen den Ton angeben.

„Fehlender Rückhalt Annegret Kramp-Karrenbauers“

Würden Sie als Meinungsforscher sagen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer auch wegen schlechter persönlicher Umfragewerte ihre Ambition aufgibt?

Schöppner : Schlechte demoskopische Werte sind die eine Sache. Die zweite ist der fehlende Rückhalt Annegret Kramp-Karrenbauers. Nicht nur bundesweit, das hat die Demoskopie gezeigt. Es ist auch der Autoritätsverlust in ihrer eigenen Partei. Das haben zuletzt die Vorgänge um Thüringen gezeigt. Wenn jemand wie die Kanzlerin, die sich inzwischen weitgehend aus dem Parteialltag heraushält, eingreift, den Ostbeauftragten der Bundesregierung entlässt und das Machtwort über den Umgang mit der AfD spricht, dann agiert sie in diesem Moment als heimliche Parteichefin – und untergräbt damit den Führungsanspruch AKKs.

Kann Kramp-Karrenbauers Zeitplan bis zu einem regulären Bundesparteitag im Dezember halten, oder sorgt die Eigendynamik dafür, dass es in Kürze einen Sonderparteitag gibt?

Schöppner : Der größte Fehler wäre jetzt eine lange Hängepartie. Das wäre verheerend, weil die CDU dann genau das täte, was sie an der SPD kritisiert – und den Sozialdemokraten massiv geschadet hat. Solange die Führungsfrage ungeklärt bleibt, dominiert diese jede programmatische Ausein­andersetzung – und verstärkt den Eindruck der Grünen als sachorientierte Partei. Meiner Ansicht nach hat sowohl der Parteivorsitz- wie auch die K-Frage höchste Priorität. Das Ding muss spätestens bis zur Sommerpause durch sein.

„Merkel als übergriffig verdammt“

„Das Ding durch“ heißt, die CDU wählt einen neuen Parteivorsitzenden, der bei der nächsten Bundestagswahl Kanzlerkandidat der Union werden soll. Kann das funktionieren, wenn Angela Merkel bis September 2021 Kanzlerin bleibt?

Schöppner : Ob Angela Merkel nach der Entscheidung über den neuen CDU-Chef Bundeskanzlerin bleibt, hängt auch von der Personalentscheidung ab. Wenn sie sich nur auf ihre Aufgaben als Regierungschefin beschränkt, und das hat sie zuletzt ja oft getan, kann das gut gehen. Im Moment wird Merkel von einigen zwar wegen ihrer Einmischung als „AKK-Killerin“ und damit als „übergriffig“ verdammt. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass Merkel immer noch ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung hat. Das ist zwar innenpolitisch beschädigt und reduziert sich inzwischen auf Außen- und Europapolitik. Da aber kann sie es durchaus aufnehmen mit sehr speziellen Staatsmännern wie Putin, Trump und Erdogan. Das nötigt Respekt ab, so dass die meisten Wähler sie weiterhin nicht „vom Hof jagen“ wollen. Dafür hat sie zu große Verdienste und zu viele Anhänger in der Mitte der Bevölkerung. Die CDU sollte zudem die Verlässlichkeit Angela Merkels nicht unterschätzen – und sich auf zwei Spitzen bis zur Wahl einstellen.

Stellen die linken Parteien, also SPD, Grüne und Linke, der CDU gerade eine Falle, wenn es um eine Aufweichung der Position gegenüber der SED-Nachfolgepartei geht?

Schöppner : Ich glaube, dass die CDU den Fehler macht, die Linke als homogene Partei zu betrachten. Im Westen ist die Linke erblastfrei. Und im Osten 30 Jahre nach der Wende für viele eben eher die „Partei der vernachlässigten Wendeverlierer“. Die Linke spricht „Ost“, keine Partei hat größere Empathie für ihre ostdeutschen Landsleute. Meiner Ansicht nach war die Entscheidung der CDU, im Osten mit keiner Partei am politischen Rand eine Koalition auszutarieren, falsch. AfD geht nicht, völlig klar. Dagegen würden westdeutsche CDU-Wähler bei einer Kooperation mit Links zwar die Nase rümpfen, eine Zusammenarbeit mit ihnen im Osten könnte aber durchaus zu einer Profilierung als „pragmatische Partei“ führen.

„Offenes Scheunentor am rechten Rand“

Die AfD mag keine bürgerliche Partei sein, aber bürgerliche ehemalige CDU-Wähler geben der AfD ihre Stimmen. Trauen Sie Friedrich Merz zu, einen Teil dieser Wähler zurück zur CDU zu holen?

Schöppner : Es geht weniger um Merz als um die grundsätzlich zukünftige Ausrichtung der CDU. Ist es wirklich richtig, sich als „Die Mitte“ zu positionieren? Dann nämlich muss sie sowohl links wie rechts Konkurrenz dulden. Im Bund ist sie ja sehr stark nach links gerutscht, obwohl sie dort mit SPD, Grünen und Linken gleich drei Konkurrenten hat. Also ist es nahezu unmöglich, hier noch weitere Stimmen zu gewinnen. Gleichzeitig muss eine „Partei der Mitte“ zwangsläufig am rechten Rand ein Scheunentor öffnen. Die CDU hat damit mindestens sieben Prozentpunkte bei demokratisch verankerten, konservativen Wählern an die AfD verloren, wie Wählerwanderungen zeigen. Häufig werteorientierte Kleinbürger, die gerade so durchkommen, Abstiegsängste haben – aber alles andere als Rechtsaußen, Ausländerfeinde oder gar „Nazis“ sind. Von der Politik werden diese Leute wenig wahrgenommen, weil sie schweigen und nicht wie die Gelbwesten in Frankreich auf die Straße gehen. Also ist es wahltaktisch das größte Problem der CDU, diese temporären AfD-Wähler zu erreichen. Immerhin so viele Bürger, wie heute FDP wählen, fallen damit koalitionstechnisch flach, so lange man grundsätzlich alle AfD-Wähler in einen Topf wirft.

Was würden Sie der CDU im Hinblick auf eine mögliche nächste Regierungskonstellation raten: Soll ein Grünen-Versteher wie Armin Laschet Kanzlerkandidat werden oder Grünen-Gegner Friedrich Merz?

Schöppner : Für mich ist CSU-Chef Markus Söder der beste Kanzlerkandidat, weil er Wirtschaft und Soziales gut verbinden kann. In Bayern hat er unter anderem auf drei Ministerposten relativ problemloses Regieren bewiesen. Aber es geht ja um die CDU. Da stellen sich aus parteistrategischer Sicht mehrere Fragen: Soll der Merkel-Kurs fortgesetzt werden, ist Laschet der Richtige? Will die CDU Wirtschaft zum Schwerpunkt machen, ist Merz der Beste. Doch aus der sozialdemokratisierten CDU wieder eine Wirtschaftspartei zu machen, halte ich für ziemlich schwierig. Verlusten links stünden geringere Zugewinne rechts entgegen. Doch neben der Positionierung spielen Durchsetzungsfähigkeit, Engagement und Präsenz eine große Rolle. Und da ist Jens Spahn ziemlich weit vorne. Als Bundesgesundheitsminister schärft er sein soziales Profil. Als ehemaliger Finanzstaatssekretär unter Schäuble trifft auch „konservativ“ auf ihn zu. Spahn ist am besten geeignet, weil er auf vielen politischen Feldern zuhause ist und einen weiteren Vorteil hat: CDU-Wähler verlangen jetzt einen Neuanfang. Und dafür steht der 39-jährige Spahn eher als der 64-jährige Merz oder der 58-jährige Laschet. Sollte sich die CDU mit Jens Spahn an der Spitze zu einem Leitbild bekennen, das ‚Fordern und Fördern‘ gleichrangig positioniert, dann muss man keine großen Sorgen um die CDU haben.

Wenn wir davon ausgehen, dass Jens Spahn gerade wegen seines Alters noch warten muss: Was würden Sie der CDU empfehlen?

Schöppner : In diesem Fall würde ich das „Nürnberger Frühstück“ empfehlen, analog zum Wolfratshausener Frühstück, als Angela Merkel zugunsten von Edmund Stoiber auf die Kanzlerkandidatur 2002 verzichtete. In diesem Fall sollte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder antreten, weil er praktisch alle Flügel abdeckt: Wirtschaft, Soziales, Umwelt und Klima, und weil er ‚klare Kante‘ in der Migrationspolitik zeigt. Ich glaube schon, dass mit einem Unions-Kanzlerkandidaten Söder eine Aufbruchsstimmung durch das Land gehen würde.

„Thema Migration prägt weiterhin die Stammtische“

In der Sonntagsfrage von Ende August 2015 lagen CDU/CSU bei 42 Prozent und die AfD bei vier Prozent. Dann kamen am ersten Septemberwochenende 2015 die Flüchtlinge nach Deutschland. Heute liegen CDU/CSU bei 27 Prozent und die AfD bei 15 Prozent. Ist die Rechnung so einfach, wie sie aussieht?

Schöppner : So einfach ist die Rechnung nicht. Sie ist nicht eins zu eins, sondern etwa zur Hälfte übertragbar. Richtig ist, dass das Ausländerproblem viel größer ist, als es die Parteien mit Ausnahme der AfD wahrhaben wollen. Die Folgekosten, die sich durch Migration ergeben, sind ja nicht nur die direkten Kosten für Integrationskurse, Wohngeld oder Hartz IV. Es sind auch die indirekten. Mehr Kitas, mehr Erzieherinnen, wir brauchen mehr Lehrer und Polizisten. Das Thema prägt weiterhin die Stammtische – in alle Richtungen. Auch weil viele einen unehrlichen Umgang vermuten. Es wird nur über „Ausländerfreundlichkeit“ gesprochen, „Inländerfreundlichkeit“ existiert gar nicht in unserem Sprachgebrauch. Wir geben etwa 25 Milliarden Euro im Jahr für Zuwanderung aus, lassen gleichzeitig aber die bei uns über den Tellerrand gefallenen Menschen allein. Zum Beispiel Pfandflaschensammeln an der Schüco-Arena: Dieser reiche Staat muss für jeden Ausländer-Euro auch einen Inländer-Euro für Bedürftige parat haben. Doch deren Pro­bleme finden in der öffentlichen Diskussion nicht statt. Das ist ganz einfach fehlende Inländerfreundlichkeit.

Sie haben mit Ihrem Institut „Mentefactum“ die Wähler gefragt: Was polarisiert uns am stärksten? Und haben festgestellt, dass von allen Klüften die Kluft zwischen arbeitenden Leistungserbringern und nicht-arbeitenden Leistungsnehmern die größte ist. Muss sich die Politik wieder mehr den Gebern und weniger den Nehmern widmen?

Schöppner : Der kleine redliche Bürger, der immer höhere Abgaben und Gebühren stemmen muss, bemerkt, dass mit seinem Geld immer mehr Transferleistungen ohne irgendein Äquivalent gezahlt werden. Die Trillerpfeifen und Schreihälse beherrschen die Agenda, und die Politik reagiert vor allem auf deren Forderungen. Viel stärker, als wenn ich ehrlich meine Steuern zahle, meinen sonstigen Verpflichtungen nachkomme und den Mund halte. Für diese hat der Staat oftmals nicht mal ein „Danke“ übrig. Da darf sich keiner wundern, wenn Ellenbogen, Egozentrik und Respektlosigkeit zum weiteren Problem unserer Tage werden.