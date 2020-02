Das von der Founders Foundation in der Bielefelder Innenstadt genutzte Gebäude an der Obernstraße wurde zum Ziel einer Attacke. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/OH). Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag das von der Bielefelder Gründerschmiede Founders Foundation genutzte Gebäude an der Obernstraße mit Farbbeuteln beworfen. Ob ein Zusammenhang mit der an diesem Donnerstag veranstalteten Start-up-Konferenz „Hinterland of things“ mit 1300 Wirtschaftsvertretern und der parallel geplanten Demonstration der Initiative „Fridays for Future“ mit bis zu 5000 erwarteten Teilnehmern besteht, ist unklar.