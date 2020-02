Die Moschee an der Ernst-Rhein-Staße, hier ein Foto aus dem Innenbereich, war von einer Bombendrohung betroffen. Foto: Christian Bröder

Von Christian Bröder

Bielefeld (WB). Bombendrohung gegen eine Moschee in Bielefeld: Nachdem am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen bereits Moscheen in Unna, Hagen und Essen per E-Mail bedroht worden waren, musste am Mittwochabend die Merkez-Moschee in Bielefeld nach einer Bombendrohung evakuiert werden. In allen vier Fällen konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Merkez-Moschee in Bielefeld liegt an der Ernst-Rein-Straße 32. Foto: Christian Bröder Die Merkez-Moschee in Bielefeld liegt an der Ernst-Rein-Straße 32. Foto: Christian Bröder

Am Abend gegen 21 Uhr hätten Verantwortliche der Bielefelder Moschee an der Ernst-Rein-Straße 32 die anonyme Droh-E-Mail bemerkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Darin sollen Unbekannte einen Einsatz von Sprengmitteln angekündigt haben. Daraufhin informierten die Verantwortlichen der Merkez-Moschee, die zum Ditib-Verband gehört, die Polizei.

Ein Schild im Eingangsbereich weist darauf hin, dass die Moschee videoüberwacht wird. Foto: Christian Bröder Ein Schild im Eingangsbereich weist darauf hin, dass die Moschee videoüberwacht wird. Foto: Christian Bröder

Wie schon bei den drei Moscheen im Ruhrgebiet wurde auch das Gebäude in Bielefeld evakuiert. Ein Anwohner aus dem Innenhof der Moschee äußerte sich am Donnerstagmorgen gegenüber dem WESTFALEN-BLATT: „Es war so gegen 21 Uhr, als wir die Gebäude verlassen mussten. Ich bin dann zu meinem Sohn gefahren, ein paar andere Leute sind bei Nachbarn untergekommen. Ich selber bin erst heute Morgen wieder zurückgekehrt.“

Der Innenhof der Moschee am Donnerstagmorgen. Foto: Christian Bröder Der Innenhof der Moschee am Donnerstagmorgen. Foto: Christian Bröder

Es kam zum Einsatz von Spürhunden in den Räumlichkeiten. Die Durchsuchungsaktion verlief jedoch ergebnislos. Wie schon zuvor in Unna, Hagen und Essen wurde auch in Bielefeld kein Sprengstoff gefunden. „Es wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden“, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz der Bielefelder Polizei ermittelt. Inwieweit es Zusammenhänge zu den Drohungen gegen die Moscheen in Unna, Hagen und Essen gibt, ist ebenfalls Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Mitte Dezember war die Merkez-Moschee bereits in die Schlagzeilen geraten , nachdem Unbekannte die Wände am Eingang mit Parolen beschmiert hatten. Die Parolen waren Schriftzüge der in Deutschland verbotenen Kurdische Arbeiterpartei PKK, der Kurdenmiliz YPG und der Außerparlamentarischen Opposition APO.