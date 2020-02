Bielefeld (WB/dpa). Mit vereinten Kräften haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bielefeld einen auf frischer Tat ertappten Einbrecher festgehalten und alarmierten Polizisten übergeben.

Mit Diebesgut gefüllte Taschen hätten bereits vor der offenen Wohnungstür zum Abtransport bereit gestanden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen aus Bielefeld lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer anderen Tat vor.

Die Bewohner einer Dachwohnung eines Hauses an der Heeper Straße im Stadtbezirk Mitte waren am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr gerade bei Nachbarn im zweiten Obergeschoss, als sie verdächtige Geräusche von oben hörten. Wenig später trafen sie in ihrer Wohnung hinter der offen stehenden Tür auf einen unbekannten Mann.

Der mutmaßliche Einbrecher versuchte noch zu fliehen, wurde aber von weiteren Hausbewohnern daran gehindert. Er wehrte sich heftig, konnte aber schließlich im Hauseingangsbereich zu Boden gerungen und festgehalten werden – bis die Polizei kam.

Beim Festhalten des Einbrechers verletzten sich zwei Nachbarinnen leicht. Sie wurden vor Ort in einem Rettungswagen ärztlich behandelt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete Polizeisprecherin Sonja Rehmert.

Bei dem Täter fand die Polizei weiteres Diebesgut und ein Klappmesser. Der Mann wurde festgenommen. Gegen den 37-Jährigen erging Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.