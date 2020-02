Nur rund 700 Menschen sind dem Aufruf von “Fridays for Future” gefolgt und haben am Donnerstag in der Bielefelder Innenstadt demonstriert. Foto: Oliver Horst

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Mit 5000 Demonstranten haben die Bielefelder „Fridays for Future“-Aktivisten gerechnet. Zum zentralen NRW-Protesttag anlässlich der „Hinterland of Things“-Konferenz von Start-up-Unternehmern und Wirtschaftsgrößen im Lokschuppen sind aber nur rund 700 Demonstranten auf dem Jahnplatz zusammengekommen. Am Lokschuppen selbst versammeln sich am Ende nur rund 250 Aktivisten, unter ihnen auch rund 40 Leute, die offenbar der Antifa-Szene zuzurechnen sind.