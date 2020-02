Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB/bp). Nachdem es 2018 und 2019 nur zwei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt gab, kommt in diesem Jahr ein dritter dazu: am 5. April. Anlass ist das Kleinkunstfestival „Hut ab!“, bei dem 200 Sänger, Musiker, Artisten auftreten sollen.