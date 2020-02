Der Tanzabend Opus Fünfundsechzig fällt an diesem Freitag aus. Foto: Joseph Ruben

Bielefeld (WB). Die für diesen Freitagabend geplante Vorstellung des Tanzstücks Opus Fünfundsechzig im Stadtteater Bielefeld muss aufgrund eines Defekts in der Bühnenmaschinerie leider entfallen.

Bereits gekaufte Karten können an der Theater- und Konzertkasse in der Altstädter Kirchstraße 14, Telefon 0521/515454, beziehungsweise an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben oder gegen einen anderen Vorstellungstermin getauscht werden.

Die nächsten Vorstellungen von Opus Fünfundsechzig sind am 23. und 25. Februar sowie am 1., 3. und 7. März.