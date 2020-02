Von Hendrik Uffmann

Prüfung seit Oktober

Eigentlich hatte dieser Beschluss bereits in der Oktobersitzung auf der Tagesordnung gestanden. Damals hatte jedoch Steve Wasyliw (CDU) die Überlegung ins Spiel gebracht, neben den Wohngebäuden auch ein neues Gerätehaus der Schildescher Löschabteilung auf der Fläche an der Beckhausstraße zu bauen – oder aber einen Tausch vorzunehmen: Mit dem Bau des Gerätehauses auf dem Marktplatz und von Wohnhäusern auf dem Grundstück an der Ecke Sudbrackstraße/Apfelstraße, das bislang als neuer Standort für die Schildescher Wehr im Gespräch war.

Daraufhin hatten alle beteiligten Ämter beide Möglichkeiten geprüft. Das Ergebnis: Eine Doppelnutzung an der Beckhausstraße sei aufgrund der begrenzten Fläche nicht möglich, erklärte Anette Mosig vom städtischen Bauamt in der Sitzung am Donnerstag. Wenn das Gerätehaus auf dem Marktplatz gebaut werden solle, „dann ist der Planungsprozess, der seit 2016 zusammen mit den Bürgern läuft, obsolet ist. Dann würden wir das gesamte Verfahren zurück auf Null setzen und wieder von vorne anfangen“, so Mosig.

Kein Platz für Gerätehaus

Denn für den Neubau des Gerätehauses würden 2000 bis 2500 Quadratmeter Fläche benötigt, um neben dem zweigeschossigen Gerätehaus mit Platz für zwei bis drei Einsatzfahrzeuge auch einen Übungshof und 20 Stellplätze für die Autos der Feuerwehrleute unterzubringen. Außerdem müsste geklärt werden, ob sich eine Feuerwehr-Nutzung mit der Wohnbebauung ringsherum in Sachen Lärmschutz vertrage.

Benötigt werde deshalb „eine klare politische Entscheidung“, was Vorrang auf dem Marktplatz haben solle – Wohnungen oder das Gerätehaus, sagte Anette Mosig.

Prüfung an der Apfelstraße

Und die gab es dann. Bis auf Gerd Militzer (Grüne) und die beiden Vertreter der Linken, Inge Bernert und Hartwig Hawerkamp, stimmten alle Bezirksvertreter für die bisherige Entwurfsplanung für die Wohnbebauung die, wie berichtet, einen U-förmigen Gebäudekomplex (3400 Quadratmeter für die Wohnbebauung), öffentliche Parkplätze (1100 Quadratmeter) sowie 1900 Quadratmeter für Grünfläche und den Spielplatz vorsieht. „Wir glauben, dass dort etwas tolles entstehen kann“, sagte Steve Wasyliw.

Wie schwierig die bereits seit Jahren andauernde Suche nach einem Standort für ein neues Feuerwehr-Gerätehaus in Schil­desche ist, zeigte Anette Mosig an dem Grundstück an der Ecke Apfelstraße/Sudbrackstraße auf. Eine „theoretische Chance“ für ein Gerätehaus gebe es auf der Fläche des Parkplatzes an der Apfelstraße. Denn das derzeit vor allem mit Bäumen bewachsene Areal entlang der Sudbrackstraße sei als wichtige Grünfläche für den Arten- und Biotopschutz eingestuft, zudem lägen dort Gas- und Stromleitungen unter der Erde, die nicht überbaut werden könnten, so Mosig.

Spielplatz betroffen

Würde das Gerätehaus auf dem Parkplatz gebaut – auch dieses müsste laut Anette Mosig noch intensiver geprüft werden –, wäre auf jeden Fall auch der direkt angrenzende Abenteuerspielplatz betroffen. Denn ein mögliches Feuerwehr-Gelände würde etwa 30 bis 35 Meter von der Apfelstraße aus in Tiefe gehen und somit auch den Spielplatz berühren.

Ein Auftrag an die Verwaltung, diesen Standort für die Schildescher Wehr intensiver zu prüfen, gaben die Bezirksvertreter am Donnerstag noch nicht – dies soll voraussichtlich in der kommenden Sitzung im März geschehen. „Wir sollten das möglichst schnell voranbringen, da das Gerätehaus dringend benötigt wird“, sagte Susanne Kleinekathöfer (SPD).