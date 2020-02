Von Burgit Hörttrich

Eingeführt werden sollen die Neuerungen Schritt für Schritt. Zunächst denkt das Amt für Verkehr an eine zeitlich begrenzte Testphase. Dazu gehören würde die Ausweisung der Rolandstraße als Einbahnstraße: jeweils vom Siegfriedplatz ausgehend, dürften Autos nur in Richtung Melanchthonstraße beziehungsweise in Richtung Siechenmarschstraße unterwegs sein. Ziel: die Bündelung des Durchgangsverkehrs auf der Achse Schloßhof-/Turm- und Arndtstraße.

Keine Umbauten für Verkehrsversuch

Der Siegfriedplatz soll als Begegnungszone zum, so heißt es im Gutachten des Büros „Planersocietät“, zum „gemeinsamen Verkehrs- und Aufenthaltsraum“ werden – zu einer Mischfläche ohne räumliche Trennung zwischen Fahrbahn, Seitenräumen und dem Platz an sich. Fuß-, Rad- und Autoverkehr würden gleichgestellt.

Im Verkehrsversuch werde jedoch nichts umgebaut, der Bereich aber als „Zone besonderer Rücksichtnahme“ mit Tempo-Limit ausgewiesen werden. Ziel: den Verkehr rund um den Siegfriedplatz zu „entschleunigen“. Aktuell werde „wild gequert“, deshalb sei es wichtig, das „gesamte Umfeld des Platzes zu verlangsamen“.

Die Gutachter sprechen dabei die Sicherheit nicht zuletzt der Schulkinder an; sie verweisen aber auch darauf, dass viele Schüler mit dem Auto gebracht und abgeholt würden, was das Verkehrsaufkommen vor allem in den Morgenstunden enorm erhöhe. Flächendeckend soll im Bielefelder Westen nach Einschätzung des Gutachterbüros Tempo 30 herrschen, in einem möglichen letzten Schritt einzelne Zufahrtsstraßen in das Quartier für Kraftfahrzeuge gesperrt werden.

Melanchthon- soll Einbahnstraße werden

Weiterer Vorschlag: die Melanchthonstraße in Richtung Jöllenbecker Straße zur Einbahnstraße zu machen, um den Durchgangsverkehr aus dem Westen heraus zu halten. Die Zufahrt zu den Schulen soll dann nur noch von der Stapenhorststraße aus möglich sein. Zudem sei denkbar, in der Große-Kurfürsten-Straße einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen.

Im Juni 2018 hatte die Bezirksvertretung Mitte die Einrichtung einer Projektgruppe zur Vorbereitung eines Verkehrskonzeptes „Bielefelder Westen“ beschlossen, 2019 wurde der Auftrag an das Gutachterbüro vergeben. Das Amt für Verkehr nennt keinen Zeitplan, wann die Einzelmaßnahmen zum Zuge kommen sollen, spricht zunächst davon, all’ das umzusetzen, was mit geringem Aufwand realisiert werden könne. Ausdrücklich verwiesen wird darauf, dass im Bielefelder Westen einige große Baumaßnahmen anstehen, das erdachte Verkehrskonzept nur in Absprache damit umgesetzt werden könnte. Wenn es denn von der Politik beschlossen wird. Erstes Gremium ist die Bezirksvertretung, die am 20. Februar, 17 Uhr, tagt.