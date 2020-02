Von Kerstin Sewöster

Einen „wichtigen Meilenstein für die Zukunftsfähigkeit des Klinikums Rosenhöhe“ nannte Geschäftsführer Michael Ackermann die Baumaßnahme, die bereits seit 2015 in Planung ist und Ende dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Mit dem Anbau wird die „lange, lange überfällige Sanierung“ des Krankenhauses umgesetzt, wie Ackermann weiter ausführte. Das Krankenhaus Rosenhöhe war in den 60er Jahren gebaut worden. Bis vor kurzem waren die Patienten in Bauteil B noch in Dreibett-Zimmern untergebracht – ohne Duschen im Zimmer.

Zweibett-Zimmer mit Nasszelle

Damit ist jetzt Schluss. In Bauteil B wurden bereits 4,2 Millionen Euro in den Gebäudebestand investiert und die Räume saniert. Die Zweibett-Zimmer sind in freundlichem Grün gehalten und verfügen über eine großräumige Nasszelle mit barrierefreiem Zugang zu Dusche, Waschbecken und WC. Im April können die ersten Patienten die Zimmer belegen.

Der Anbau an diesen Bauteil B wurde nötig, um die Bettenkapazität konstant zu halten. In dem 6,2 Millionen Euro teuren Anbau entstehen auf vier Ebenen jeweils 15 Betten. Insgesamt verfügt die Rosenhöhe laut Ackermann über eine Kapazität von 300 Betten.

Für den etwa 23 Meter hohen Anbau musste eine fünf Meter tiefe Baugrube geschaffen und 730 Tonnen Beton verarbeitet werden, führte Michael Ackermann während des Richtfestes vor vielen Mitarbeitern und Gästen aus. Architekturplanung und technische Projektsteuerung übernehmen die Technische Abteilung des Klinikums. Ausführende Firma ist das Bauunternehmen AKD.

Fertigstellung in diesem Jahr

Eine besondere Herausforderung war und ist die Baumaßnahme auch für die Mitarbeiter, wie Technischer Leiter Lars Matthiesen betonte. Da die Sanierung und der Anbau quasi eine Operation am offenen Herzen seien, also im laufenden Betrieb stattfänden, sei ein Höchstmaß an Flexibilität notwendig. Ein Aufwand, der sich laut Christiane Höbig, Direktorin für Pflege- und klinisches Prozessmanagement, lohnt. Die Maßnahmen seien „absolut Notwendig für die Patientenversorgung“, sagte sie beim Richtfest. Zudem ist sie sich sicher, dass sich damit auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter deutlich verbessern würden.

Der Anbau soll noch Ende dieses Jahres fertig gestellt werden. Als letzte Maßnahme werden dann Durchgänge gebrochen, um das bestehende Gebäude mit dem neuen Anbau zu verbinden.