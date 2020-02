Bielefeld (WB). Das Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung (HebRefG) sieht eine vollständige Akademisierung der Hebammenausbildung vor. Aus diesem Grund bietet die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld ab Oktober 2020 als erste Hochschule in Ostwestfalen-Lippe den Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft an, in dem die Studierenden auf die verantwortungsvolle Tätigkeit der Geburtshilfe vorbereitet werden.