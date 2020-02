Bielefeld (WB/kw). Unbekannte Täter haben am Freitag versucht, einen Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale in Bielefeld-Sennestadt zu sprengen. Die Tat wurde abgebrochen, der Automat ist jedoch beschädigt und außer Betrieb.

Ein Sparkassenkunde meldete sich am Freitagmorgen um 7 Uhr bei der Polizei und meldete, dass der Automat in der Filiale am Hirschweg beschädigt sei. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und stellte erhebliche Beschädigungen fest, die darauf hinweisen, dass die Täter den Automaten sprengen wollten. Sie seien mit brachialer Gewalt vorgegangen, heißt es seitens der Polizei. Zur Sprengung sei es jedoch nicht gekommen, die Täter hätten ihr Vorhaben aus noch unbekannten Gründen abgebrochen. Die Alarmanlage wurde allerdings nicht ausgelöst.

Weitere Ermittlungserkenntnisse erhoffen sich die Beamten von der Auswertung des Videomaterials, das von der Kamera in der Sparkassen-Filiale aufgenommen wurde.