Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Zwischen dem „19. Jahrhundert“ und der „Epoche der Weltkriege“ liegt ein Flur, in dem Plakate, Fotos, Karikaturen und Laufschrift („Rassismus“, „Kolonialismus“, „Emanzipation“, „Sozialismus“) den Zeitgeist vor dem Ersten Weltkrieg widerspiegeln. Endpunkt ist ein Bild des Attentats von Sarajewo, zu hören ist noch das letzte Morsesignal, das von der „Titanic“ ausgesandt wurde – dann beginnt sie, „Die Epoche der Weltkriege“.

Diese neue Abteilung der Dauerausstellung des Historischen Museums ist seit diesem Sonntag eröffnet. Am Beispiel des Mikrokosmos Bielefeld werden die Ereignisse von 1914 bis 1945 vermittelt.

Verzicht auf Kriegsszenen

Gestalter Michael Falkenberg und die drei Hauptkuratoren Dr. Wilhelm Stratmann, Dr. Gerhard Renda und Dr. Udo Schlicht haben eine kluge Auswahl der Exponate getroffen, verzichten völlig auf Kriegsszenen. Sie wollen die Gefühls- und Stimmungslage der Menschen jener Zeit zeigen. Hilfsmittel dazu sind vier Schaufenster, die Schlaglichter werfen auf Kaiserzeit und Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg. Jedes dieser Schaufenster wird ergänzt durch das „Bielefelder Tagebuch“ mit Soldatenhelm, Notgeld-Scheinen, made in Bielefeld, Motorrad und Fahrrädern aus Bielefelder Produktion, der Büste von Carl Severing, einem Film, der den Brand der Bielefelder Synagoge zeigt, der Fahne der Deutschen Arbeiterfront mit dem Hakenkreuz im Zentrum bis hin zum Grabkreuz des Fliegers Helmut Dix, der im Alter von 32 Jahren abgeschossen wurde. Am Ende dann: das Stadtmodell des kriegszerstörten Bielefeld.

Besonders lebendig macht den Ablauf der Ereignisse eine fiktive Geschichte, die Hans-Jörg Kühne geschrieben hat. An Hörstationen sind die Schicksale der Jüdin Johannah Hamme und des Arbeitersohns Karl Ehlebracht zu verfolgen, gesprochen von den Schauspielern Carmen Priego und Thomas Wolff. Zu Beginn sind die beiden erdachten Protagonisten 14 Jahre alt, am Ende emigriert Johannah nach Amerika, Karl bleibt in Bielefeld.

Objekte, die aus der Rolle fallen

Mit jedem Exponat ist eine eigene Geschichte verbunden. Eine Verpackung im Schaufenster des Ersten Weltkrieges erzählt davon, wie die Bielefelder Firma Stratmann und Meyer (SUM) patriotisch per Wettbewerb nach einem deutschen Namen für ihre Dauerbackwaren – die Cakes – gefahndet hat. Ergebnis: „Knusperchen“.

Eine SA-Uniform gilt als, so Dr. Udo Schlicht, „Symbol für die Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft“ und das Plakat für den Propagandafilm „Jud’ Süß’ (1942) wird konterkariert durch das Poster des Films „Er ist wieder da“ von 2015.

Man habe, so Dr. Gerhard Renda, Brüche eingebaut, Objekte, die aus der Rolle fallen. Da ist die Porzellanfigur eines trommelnden Hitler-Jungen, da ist aber auch das maschinengetippte Todesurteil des Bielefelder Hilfsarbeiters Bernhard Zawacki. Udo Schlicht: „50 Menschen aus Bielefeld wurden während der NS-Zeit hingerichtet – Zawacki war einer von ihnen.“

Daten & Fakten

Die neue Abteilung des Historischen Museums, „Die Epoche der Weltkriege 1914-1945,“ wird an diesem Sonntag um 11.30 Uhr eröffnet. Es sprechen Kulturdezernent Dr. Udo Witthaus, Museumsdirektor Dr. Wilhelm Stratmann und Dr. Hauke-Hendrik Kutscher vom LWL Museumsamt. Laut politischem Beschluss aus dem Jahr 2011 hat das Museum alljährlich eine Summe von 50.000 Euro bekommen, um die einzelnen Abteilungen neu zu gestalten. Finanziell unterstützt wurde die “Epoche der Weltkriege“ vom LWL Museumsamt und Sponsor Karl Gustav Heidemann. Ein Exponat der Ausstellung ist das Spiel „Deutschlandreise“ aus dem Jahr 1934 – auf der Deutschland-Landkarte fehlt Bielefeld. Wilhelm Stratmann: „Ein Hinweis darauf, dass es Bielefeld doch nicht gibt.“