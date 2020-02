Von Michael Schläger

Bielefeld/Gütersloh (WB). Heute muss schnell sein, wer den Zuschlag für eine Immobilie bekommen will. Aber bekommt der Hausbesitzer in spe den Kauf auch finanziert? Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh bietet ihren Kunden ab Frühjahr die Möglichkeit an, online ein Zertifikat einzuholen, das Auskunft über die Finanzierungsbereitschaft der Bank gibt. Das ist noch keine abschließende Zusage, „gibt dem Kunden aber Sicherheit“, betont Michael Deitert, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Und das mit ein paar Klicks.

Bilanzsumme wächst

Am Freitag hat das Geldinstitut seine Bilanz 2019 vorgestellt. Für den Vorstandschef ist das neue Angebot ein Beispiel dafür, wie die Bank immer digitaler wird, ohne ihre Regionalität und Beratungsintensität aufzugeben. Deitert zog eine positive Bilanz des zurückliegenden Geschäftsjahres. Die Bilanzsumme habe mit 4,63 Milliarden Euro ein Allzeithoch erreicht (plus 4,2 Prozent). „Das Kreditgeschäft erlebte sein sechstes Rekordergebnis in Folge“, sagte Deitert. 3,35 Milliarden betragen die Kundenforderungen jetzt, ein Plus von 9,9 Prozent. „Vor allem auch die Firmen investieren weiter kräftig“, betonte Vorstandsmitglied Ulrich Scheppan.

Anhaltender Bauboom

Profitiert hat die Genossenschaftsbank auch vom anhaltenden Bauboom. Das Volumen der neu abgeschlossenen Immobiliendarlehen betrug 371,6 Millionen (plus 11,9 Prozent), das der neu vermittelten Hypotheken wuchs gar um 54 Prozent auf 70,4 Millionen. Eine Immobilienblase sieht Deitert derweil nicht entstehen. Im hiesigen Wirtschaftsraum gehe es grundsolide zu.

Die Volksbank wolle auch zu bezahlbarem Wohnraum beitragen, betonte der Vorstandschef weiter, verwies auf Wohnbauprojekte in Bielefeld (Bleichstraße, 19 Wohneinheiten) und an der Gütersloher Heidewaldstraße (14 öffentlich geförderte Wohnungen), die von der Immobilientochter Geno realisiert würden. Auf Hochtouren laufe die Entwicklung des Gütersloher Kaiserquartiers. Gleich gegenüber, an der Friedrich-Ebert-Straße, solle ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen, das auch die Lücke neben der Gütersloher Zentrale schließen werde. Baubeginn sei voraussichtlich im Herbst.

Noch immer halten viele Volksbank-Kunden klassischen Sparanlagen die Treue. Aber in Zeiten von nahezu Null-Zinsen gewinnen neue Anlageformen wie das Fondssparen an Zuspruch. „Das kann man schon mit Kleinstbeträgen ab 25 Euro tun“, betonte Ulrich Scheppan. Auch mit geringem Kapitaleinsatz könnten so höhere Renditen erzielt werden.

Klassiker Lebensversicherung

Ein Klassiker, die Lebensversicherung, erfreue sich ebenfalls wachsender Beliebtheit, erläuterte Vorstandsmitglied Reinhold Frieling. Für den Verbundpartner R+V Versicherung seien Verträge mit einem Volumen von 50,6 Millionen Euro abgeschlossen worden, ein Plus von 7,8 Prozent. Mit Bausparverträgen, die früher der Sicherung niedriger Zinsen bei der Anschluss-Baufinanzierung dienten, taten sich die Kunden dagegen schwerer. Hier gab es bei Abschlüssen einen Rückgang von 6,3 Prozent. Zu Unrecht, fand Frieling. Auch in der Niedrigzinsphase könnten Bausparverträge eine zusätzliche Finanzierungssicherheit bieten.

Multikanal-Bank

Längst sei die Volksbank eine Multikanal-Bank, sagte Vorstandsvorsitzender Deitert und machte dies am Beispiel der Überweisungen deutlich. Nur noch 314.000 seien 2019 über Papier erfolgt, 612.000 an SB-Terminals, aber 3,85 Millionen online. 69 Prozent der Konten seien jetzt onlinefähig. Neue Bezahlmethoden etablierten sich zunehmend. Noch im Frühjahr, deutete Deitert an, werde Apple-Pay hinzukommen.