Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). An Deutschlands Pfannen und Töpfen wird mitunter leidenschaftlich und ambitioniert geschmort, gebraten und gekocht. Während Profis um Sterne wetteifern, stellen sich auch engagierte Laien gerne Mal dem Wettkampf. Drei Teams sind am Sonntag in Bielefeld zur Vorrunde um den Titel „Cooking Star 2020“ angetreten – laut Veranstalter Deutschlands größter Wettbewerb für Hobbyköche.

In der vierten Auflage des Wettbewerbs nehmen die Zweierteams diesmal die Herausforderungen der tunesischen Küche an. Die drei Teams, die dazu in der Kochschule von Andreas Pöschel antreten, sind zuvor von einer Jury für die Vorrunde ausgewählt worden. Sie hatten Rezepte und Bilder eingereicht, und Olaf Wagner von der Agentur Foodadventure, die den Wettbewerb organisiert, macht klar: „Das Niveau der Teilnehmer ist hoch.“ An neun Standorten in Deutschland stehen die insgesamt 27 Teams der Vorrunde in diesen Tagen am Herd. Etwa hundert Teams hatten sich beworben. Neun qualifizieren sich fürs Halbfinale in Berlin, die letzten drei reisen fürs Finale nach Tunesien.

Mit Lamm zum Erfolg

Den Ehrgeiz hat in der Bielefelder Runde auch Ursula Pahnke (67) aus Venlo (Niederlande) und Claudia Claes (62) aus Neukirchen-Vluyn am Niederrhein gepackt: Beide waren, in unterschiedlichen Sendungen, schon in der ZDF-„Küchenschlacht“ zu sehen, haben über eine Facebook-Gruppe der ehemaligen Teilnehmer zusammengefunden, die regelmäßig gemeinsam kochen. Zur Vorbereitung haben die Freundinnen viel ausprobiert und sich ein Rezept ausgedacht.

„Ein schöner Prozess mit viel Humor“, sagt die gebürtige Berlinerin Ursula Pahnke, die als Künstlerin in den Niederlanden lebt. Mit Lamm-Röllchen an Gemüse-Kuskus und Humus wollen sie die Jury – bestehend aus Andreas Pöschel, dem Fotografen Veit Mette und Journalistin Heidi Hagen-Pekdemir – überzeugen. Dass sie schon nach 50 Minuten statt der erlaubten Stunde fertig sind, hat auch mit Disziplin zu tun: Anders als sonst „haben wir nur wenig gequatscht“, sagt Ursula Pahnke – und macht auch klar, dass die Unterhaltung beim gemeinsamen Kochen ihrer Gruppe sonst ein wichtiger Bestandteil ist.

Lamm steht auch beim einzigen Bielefelder Team auf dem Rezept: Lamm-Lachs in Dattel-Rotweinsoße und ein Safran-Kuskus-Risotto. Annika Schmidt (34) und ihr Lebensgefährte André Tasic (36) aus Altenhagen sehen sich auch in der Küche als eingespieltes Team, haben sich intensiv auf den Wettstreit vorbereitet, um sich mit ihrer tunesischen Kreation zu bewerben. Auch die Bilanzbuchhalterin und der Teamleiter legen sich richtig ins Zeug, als der Startschuss fällt, behalten Pfannen und Töpfe im Blick, während am Tisch geschnippelt wird.

Zur Vorbereitung viel experimentiert

Die Schnippelei sieht auch das dritte Team als große Herausforderung. Das Mutter-Tochter-Gespann Brigitte (54) und Gina Hamacher (20) aus Herten im Ruhrgebiet haben ein Rezept kreiert, das aus „vielen Kleinigkeiten“ besteht, die erst einmal vorbereitet sein wollen. Bei den beiden ist schon lange vegane Küche angesagt, so auch im Wettbewerb: kleine orientalische Teigtaschen mit Sojahack und Kicher­erbsenmus – „eine Geschmacksexplosion von süß bis scharf“, sagt Brigitte Hamacher. Auch dieses Team ist nicht unvorbereitet angereist, hat viel experimentiert, um sich in der Kochschule an der Beckhausstraße der Jury zu stellen.

Kochschulenchef Andreas Pöschel machte gleich am Anfang deutlich, worauf es in der Wertung ankommt: Neben Geschmack sind Kreativität und Technik in der Umsetzung Kriterien, ebenso die Präsentation des Gerichts auf dem Teller und die Organisation des Arbeitsplatzes. Von der Professionalität und der Kreativität der Hobbyköche ist er begeistert: „Hier wird sehr aufwändig gearbeitet. Sogar selbst gezogene Sojasprossen haben Teilnehmer mitgebracht.“

Am Ende überzeugen die beiden Bielefelder Annika Schmidt und André Tasic die Jury mit ihrer Lamm-Kreation. Sie hoffen nun auf einen Einzug ins Finale, zu dem die Initiatoren des Wettbewerbs, die Zeitschrift Eat Smarter und Hausgerätehersteller Miele, die Teilnehmer für eine Woche nach Djerba in Tunesien schicken. Zunächst geht es aber am 25. April zum Halbfinale nach Berlin ins Miele-Experience-Center.