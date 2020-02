Von Thomas Meyer

Herford (WB). Neue Akkutechnologie, Pilze statt Kunstdünger, die physikalische Nutzung von Magnetkugeln und vereinfachtes Programmieren von Benutzeroberflächen: So vielfältig die Beiträge der Gewinner des Wettbewerbs „Jugend forscht“ sind, so wegweisend können sie auch für die Zukunft sein. Für Schüler aus Bielefeld, Halle und Lemgo geht’s weiter zum Landeswettbewerb.

Wenn Fabian Umhang (19) von der Firma Elektro Bollin aus Borgholzhausen und Milan Bültmann (16) von der Gesamtschule Halle von Akkus, modularem Aufbau und Schnittstellen erzählen, dann lässt sich der Informationsfluss kaum stoppen oder bewältigen. Klar ist: Akkus sind mit Verbreitung der Elektromobilität ein großes Thema. Lademanagement, einfacher Ein- und Ausbau, Wartungsfreundlichkeit durch genormte Teile sind Dinge, auf die Schüler mit ihrem Beitrag großes Augenmerk gelegt haben und sich damit unter vier Gruppen und Einzelteilnehmern für den Landeswettbewerb qualifizierten.

Tobias Brohl vom Engelbert-Kaempfer-Gymnasium Lemgo hat eine Programmbibliothek erschaffen. Foto: Thomas Meyer

Bei Marie-Christine Bruder (17) vom Gymnasium Heepen ging es um die Nutzung von Mykorrhizapilzen statt Düngemittel. Dazu hatte sie Pflanzenwachstum und Bodenbelastung im Vergleich untersucht. Thekla Mühlpfordt (18), Iuzefa Zotova (18) und Cara Mühlpfordt (16) von der Bielefelder Marienschule der Ursulinen hatten sich gefragt, ob Magnetkugeln nur Spielzeug oder auch Physik sein können. Und Tobias Brohl (17) vom Engelbert-Kaempfer-Gymnasium Lemgo gewann mit einer Arbeit, bei der schon der Titel eine Herausforderung für Nicht-Informatiker darstellt: „Entwicklung einer MVVM implementierenden Bibliothek zum Erstellen von TUIs in C#“. Mit der Bezeichnung TUI meint der Lemgoer allerdings nicht den Touristikkonzern. Vielmehr steht das Kürzel bei ihm für „Text-based User Interfaces“ – also textbasierte Benutzeroberflächen, was noch immer nur bedingt selbsterklärend ist. Es geht jedenfalls darum, den Bildschirm zu einer flächigen Darstellung zu nutzen und dennoch textlich statt grafisch zu arbeiten.

Fabian Umhang und Milan Bültmann (links) haben sich mit Akkus befasst. Foto: Thomas Meyer

„MVVM“ steht für „Model-View-View-Model“ und meint die Trennung von Layout und Programmcode. „C#“, auch „C-Sharp“, wiederum ist eine Programmiersprache. Tobias Brohl hat also eine Programmbibliothek erschaffen, die das Programmieren von Benutzeroberflächen in der Sprache C# vereinfacht.

„Wir haben so viele schöne Arbeiten gesehen – leider konnten wir nur vier weiterreichen“, sagte Wettbewerbsleiterin Dr. Gudrun Meya. „Die Schüler arbeiten mit großer Begeisterung und hoher Sorgfalt“. Das gelte für den Hauptwettbewerb „Jugend forscht“ wie auch für den Wettbewerb „Schüler experimentieren“, bei dem sich ebenfalls vier Beiträge für die Landesebene qualifizieren konnten.