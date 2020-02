Von Kerstin Panhorst

Die drei bekennenden Auto- und Motorradfreaks haben 2014 ihre Firma gegründet, die in diesem Jahr ihr Elektromotorrad mit Pedalen auf den Markt bringt. Im Lenkwerk stellten die drei Gründer das Motorrad ohne Emissionen am Wochenende vor.

Klimafreundlich ohne Abgase

„Wir müssen weg von all dem, was aus dem Schornstein raucht“, erklärt Andreas Zurwehme, „aber wir wollen den Menschen nichts verleiden oder sie zum Verzicht anhalten.“ Deshalb habe man nach einer Alternative gesucht, die sowohl die größer werdende Verkehrsdichte wie auch den Umweltgedanken berücksichtige.

Das „eRockit“ entspricht in der Zulassung einem 125er Motorrad, kommt aber dank eines Akkus mit einer Kapazität von 6,6 kwh klimafreundlich ohne Abgase daher. Die Trittgeschwindigkeit an den Pedalen, die den Gasgriff ersetzen, wird von der Elektronik aufgenommen und um ein vielfaches multipliziert.

Das Elektromotorrad kann so in drei Stufen bis zu 90 km/h an Höchstgeschwindigkeit erzielen und hat eine Reichweite von 120 Kilometer. Aufgeladen werden kann es an jeder üblichen Haushaltssteckdose.

„Das Fahrzeug erzeugt eine sympathische Kommunikation“, erzählt Sebastian Bruch. Auf der Autobahn würde es aufgrund seiner Pedalen meist seltsam fragend angeschaut und im Stadtverkehr öffnet der ein oder andere Busfahrer schon mal das Fenster, um zu fragen: „Was ist das denn?“

Motorradführerschein ist Pflicht

Ein Motorradführerschein ist Pflicht, allerdings ist es durch eine Gesetzesänderung seit Anfang dieses Jahres für erfahrene Autofahrer einfach, ihren Pkw-Führerschein mit wenigen Fahrstunden und ohne Prüfung auf leichte Motorräder zu erweitern. „Dadurch hat sich unser Kundenkreis stark vergrößert“, sagt Monika Haupt.

Für Promotionszwecke sind derzeit zehn Maschinen im Umlauf, ab Mai startet die reguläre Produktion. Beim „eRockit“ ist alles „Made in Germany“ – bis auf die aus der Schweiz stammende Batterie. Der Rest wird im brandenburgischen Hennigsdorf entwickelt und produziert.

Das Gründerteam hat schon zahlreiche Vorbestellungen für das „eRockit“, das inklusive Mehrwertsteuer 11.850 Euro kostet. Auch eine Finanzierung mit 199 Euro oder ein Leasing für 99 Euro im Monat ist möglich, dazu kommen noch Versicherungskosten von etwa 20 Euro. Eine Steuer wird aufgrund der nicht vorhandenen Emissionen nicht erhoben.