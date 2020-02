Bielefeld (WB). Viel Arbeit bereitete ein 48-jähriger Bielefelder der Polizei, als er alkoholisiert einen Unfall in Bielefeld-Sennestadt verursachte.

Er befuhr mit seinem Toyota am Sonntagnachmittag um 18.29 Uhr die Elbeallee vom Reichowplatz in Richtung Senner Hellweg. Hierbei übersah er eine 43-jährige Bielefelderin mit ihrem Nissan, die die Elbealle in Richtung Reichowplatz steuerte und dem Verlauf der Straße auf den Ramsbrockring folgen wollte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizeibeamten stellten beim Toyota-Fahrer Alkoholeinfluss fest, weshalb er für eine Blutprobenentnahme zur Wache mitgenommen wurde. Hier leistete er erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme, wodurch drei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Da er auch in der weiteren Folge nicht zu beruhigen war, musste er die Nacht im Gewahrsam verbringen. Seinen Führerschein behielt die Polizei.

An den beiden Pkw entstand schwerer Sachschaden. Ein Pkw musste zur Eigentumssicherung sichergestellt werden.