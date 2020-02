Bielefeld (WB). Am frühen Sonntagmorgen haben zwei Personen versucht, sich Zugang zu einem Gebäude an der Tonkuhle in Bielefeld-Gadderbaum zu verschaffen. Den Polizeibeamten gelang es mit Hilfe des Diensthundes Charly, die mutmaßlichen Täter kurz danach zu stellen.

Ein Zeuge hatte die Polizei um 2.20 Uhr alarmiert. Am Tatort selbst trafen die Beamten niemanden an und leiteten eine Fahndung ein. An der Ecke Deckertstraße/Quellenhofweg sahen die Beamten dann zwei dunkel gekleidete Personen. Während ein 19-jähriger Bielefelder beim Anblick der Polizei stehen blieb, flüchtete ein 20-jähriger Bielefelder in einen Vorgarten. Dort konnten ihn Polizeihund Charly und die Beamten schließlich stellen. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.