Bielefeld (WB). In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in das zu den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gehörende Kerschensteiner Berufskolleg in Bielefeld-Gadderbaum ein und richteten einen hohen Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro an.

Die Polizei Bielefeld wurde am Sonntag gegen 12.28 Uhr zu einer Schule in der Straße An der Rehwiese gerufen. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Schule verschafft. Im Gebäude wurden diverse Inneneinrichtungen massiv beschädigt und zerstört. Außerdem entwendeten die Täter 20 iPads und mehrere Fahrzeugschlüssel. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Die eintreffenden Beamten sicherten Spuren am Tatort. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 15 der Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/545-0.