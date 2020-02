Ein eingespieltes Team in der Imbiss-Stube Generotzki an der Herforder Straße, die seit 50 Jahren besteht und passend zum Jubiläum eine Aktionswoche startet (von links): Penny, Inhaberin Gudula Wenzel, Mezgal Falak und Barbara Nölke.

Von Arndt Wienböker

Kundenfreundlichkeit und Qualität vom Grill zeichnen die Imbissbude mit Kultstatus an der Herforder Straße 166 seit nunmehr 50 Jahren aus. Das Brathähnchen ist seit jeher die Spezialität des Hauses. „Mein Vater hat damals ein spezielles Hähnchen-Gewürz entwickelt“, erklärt Gudula Wenzel, geborene Generotzki. Die Rezeptur bleibt natürlich geheim, aber seit nunmehr fünf Jahrzehnten ist der täglich frisch gelieferte Brathahn der Renner in der kleinen, aber feinen Gaststätte.

„Schnell, frisch und gut“

„Weil wir die Hähnchen vom Grill nehmen und dann heiß in die Fritteuse legen, werden sie noch würziger im Geschmack“, verrät die Chefin. Aber es gibt natürlich auch andere Klassiker wie Wurst-Spezialitäten vom Holzkohlegrill, Schnitzel, Pommes, Chicken Crossies und Salate; alles mit entsprechenden Saucen. „Currywust, Pommes Mayo geht auch immer“, schmunzelt Gudula Wenzel.

„Schnell, frisch und gut“ lautet die Maxime des Hauses. „Wir haben eine bunt gemischte Stammkundschaft“, berichtet die Inhaberin. Und so geben sich Krawattenträger, Männer im Blaumann, Polizisten und Familien vor dem Tresen schon mal die Klinke in die Hand. Dahinter steht seit Jahrzehnten ein eingespieltes, stets freundliches Team. Sechs feste Mitarbeiter und zwei Aushilfen sorgen täglich für einen reibungslosen Ablauf. „Wir haben eine Menge Spaß mit unseren Gästen. Und je voller der Laden ist, desto wohler fühle ich mich“, sagt Barbara Nölke, seit 20 Jahren dabei, stellvertretend für die Angestellten.

Eine klare Philosophie

Als Hans Generotzki im Jahr 1970 den gerade einmal 20 Quadratmeter großen Laden anmietete, konnte noch niemand ahnen, was daraus einmal werden würde „Am Anfang war es auch echt schwierig, zumal mein Vater den Laden zusammen mit einem Freund nur nebenberuflich betrieben hat“, erinnert sich die Tochter. Doch nach und nach machte sich die Imbissbude einen Namen. 1990 übernahm Gudula Wenzel, gelernte Industriekauffrau, den Betrieb von ihren Eltern Hans und Alida und setzte das Traditionelle fort.

Auf Online-Bestellung oder Lieferservice (Ausnahme sind private Feiern zu besonderen Anlässen) verzichtet sie bis heute. „Wir haben eine klare Philosophie, beschränken uns bewusst auf wenige Gerichte und achten dabei konsequent auf Qualität. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss natürlich auch passen“, betont die Chefin. Das hat sich rumgesprochen in Bielefeld. Und nicht nur dort. „Wir haben auch schon mal Promis hier. Jan Böhmermann zum Beispiel kommt immer vorbei, wenn er in der Stadt ist.“

Und es gibt nicht wenige Tage, an denen die Kundschaft in dem kleinen Kult-Imbiss Schlange steht. Im Sommer werden die Gäste auch an Tischen auf dem Hof bewirtet. Alkohol gibt es bei Generotzki übrigens nicht. „Wir haben auch keine Toiletten“, erklärt die 56-jährige Inhaberin. Dafür aber eine Arminia-Fahne, und die wird nach jedem Sieg aus dem Fenster gehängt. „Wir sind schon immer DSC-Fans gewesen.“ Das passt gut, denn auch ihr Imbiss hat schließlich eine große Fangemeinde. Darum kann Gudula Wenzel mit Stolz sagen: „Es gibt ja kaum noch einen deutschen Imbiss in der Stadt, der sich so lange gehalten hat.“

Aktionswoche zum 50-jährigen Jubiläum

Und das soll auch noch lange so bleiben. „Zehn Jahre mache ich noch“, versichert die Chefin. Ob dann Sohn Marlon, der genauso wie ihr Ehemann Thomas Wenzel in der Speditionsbranche tätig ist, das Lokal übernimmt, steht in den Sternen. Fakt ist dagegen, dass bei Generotzki an diesem Mittwoch eine Aktionswoche zum 50-jährigen Jubiläum startet. Bis zum 26. Februar gibt es täglich eine Spezialität des Hauses zum halben Preis. Den Anfang macht, na klar, das Hähnchen. Und der Tag ist ganz bewusst gewählt. „Heute wäre mein Vater, der leider seit acht Jahren tot ist, 88 Jahre alt geworden“, erklärt Gudula Wenzel.

Demnächst soll es auch ein neues Logo für das Lokal geben. Ansonsten ändert sich bei Generotzki an der Herforder Straße aber nichts.