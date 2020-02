Von Bernhard Hertlein

Düsseldorf/Bielefeld (WB). Ostwestfalen-Lippe ist bei den Touristen beliebt. Erstmals hat die Zahl der Übernachtungen in der Region 2019 die Sieben-Millionen-Grenze überschritten. Vor zehn Jahren waren es am Teutoburger Wald erst 6,4 Millionen.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Branche nach Angaben des Statistischen Landesamtes in OWL ein Plus von 2,2 Prozent. Noch stärker war der Zuwachs mit 4,9 Prozent allerdings im Ruhrgebiet, das den Teutoburger Wald damit knapp überholt und sich in NRW auf Platz 2 gesetzt hat. Mit 7,9 Millionen die meisten Übernachtungen zählen nach wie vor Köln und der Rhein-Erft-Kreis. Hinter OWL belegt das Sauerland mit 6,8 Millionen Platz 4.

Köln und im Ruhrgebiet vor OWL

Markus Backes, Leiter des Tourismusbereichs bei der OWL GmbH, führt den größeren Zuwachs im Kölner Raum und im Ruhrgebiet vor allem auf den Städtetourismus zurück, der in den vergangenen Jahren gewachsen sei. OWL entwickle sich gleichwohl positiv. Dabei profitiere die Region von zahlreichen Investitionen unter anderem am Kaiser-Wilhelm-Denkmal, in Wanderwege und nicht zuletzt in verbesserte digitale Informationen.

In Nordrhein-Westfalen erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr insgesamt um 2,6 Prozent auf 1,35 Milliarden. Der Tourismus sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Bundesland, erklärte Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart am Dienstag. 6,9 Prozent der Arbeitsplätze in NRW seien direkt oder indirekt der Reisebranche zuzurechnen – insgesamt 650.000.

Viele Niederländer, starke Italiener

Bei den Übernachtungsgästen – im vergangenen Jahr 24,3 Millionen – ist der Anteil der ausländischen Besucher über die Jahre und auch 2019 gestiegen. Wurden 2010 bereits 3,9 Millionen Gäste aus dem Ausland gezählt, so waren es 2019 nach Angaben von Heike Döll-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW, 5,4 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 8,2 auf 11,2 Millionen.

Den größten Zuwachs gab es 2019 mit plus 8,3 Prozent bei den Touristen aus Italien. Mit 393.000 belegen sie Platz 7 in der Statistik. Fast sieben Mal größer ist die Zahl der Touristen aus den Niederländern. Sie belegen traditionell mit Abstand Platz 1 – auch in OWL, wo jeder vierte Gast aus den Niederlanden anreist.

Einen deutlichen Rückgang gab es 2019 bei den Reisenden aus den arabischen Golfstaaten; sie rutschten sogar hinter Russland auf Platz 13. Spannend für die Branche ist die Frage, ob sich der Brexit auf die Zahl der Touristen aus Großbritannien auswirken wird. Sie rangieren bislang hinter auf Platz 2.

Knapp 700.000 in Bielefeld

Im Bundesvergleich belegt NRW bei den Übernachtungszahlen nach Bayern und Baden-Württemberg Platz 3. Innerhalb des Landes führen Köln (6,58 Millionen) und Düsseldorf (5,00 Millionen) die Statistik bei den kreisfreien Städten mit großem Abstand an. Bielefeld (694.000) folgt auf Platz 8.

Innerhalb von OWL liegt nach Angaben von Backes der Kreis Lippe mit 1,7 Millionen Übernachtungen auf Platz 1, gefolgt von Minden-Lübbecke mit 1,5 und dem Kreis Höxter mit 1,2 Millionen. Der Kreis Paderborn kommt auf 1,1 Millionen, die Stadt Paderborn 340.000 auf Übernachtungen.