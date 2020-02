Von Burgit Hörttrich

Etwa 80 Zuhörer, viele davon aus Politik und Verwaltung, ließen sich gestern Abend die detaillierte Planung für den Verkehrsknoten erläutern, den, so Dirk Vahrson, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehr, „Feinschliff“. Man habe Kompromisse gefunden, Interessen gebündelt. So werde es zwei barrierefreie Fußgängerfurten zwischen Altstadt und Bahnhofstraße (ampelgeregelt) geben, taktile Führungen und Leitlinien zur Orientierung.

7000 Meter neue Leitungen

Der neue Jahnplatz werde auch auf besondere Weise ins Licht gesetzt: mit einem „Sternenhimmel“ in zehn Meter Höhe, der wegen seiner Netzkonstruktion nur wenige Masten benötige. Die zuvor geplanten Hochbeete fallen weg, die Bushaltestellen wurden jeweils um zehn Meter näher an die Zugänge zur Stadtbahn herangeschoben. Gepflastert wird der Jahnplatz mit einen grauen Naturstein, die Busspuren aus Beton werden hellgrau, die Asphaltfahrspuren für Autos dunkelgrau.

Bis zum Baubeginn mit Vollsperrung für den Durchgangsverkehr am 1. Juli verlegen die Stadtwerke, so Olaf Strothmann, 7000 Meter neue Leitungen. Die alten seien bis 40 Jahre alt. Zudem werde es eine kompakte, neue Trafostation hinter „Pizza Hut“ geben. Antje Roch (Umweltbetrieb) erläutert, dass der alte Stadtgraben von 1902, der sich unterirdisch zwischen Klosterstraße und Niederwall hinziehe, gefüllt werde. Ein Mischwasserkanal von 1912 werde ohne offene Baugrube von innen saniert, das gelte ebenso für einen Kanal von 1898 unter der Friedrich-Verleger-Straße. Antje Roch: „Alles unauffällige Maßnahmen.“

Erst kommt die Baustelle

Bevor der neue Jahnplatz Mitte 2022 eingeweiht werden kann, kommt die Baustelle. Ziel sei es, so Vahrson, den Verkehr möglichst über den OWD umzuleiten. Der Jahnplatz müsse immer für Busse erreichbar sein. Im ersten Jahr bis 2021 fahren die Busse aus Richtung Brackwede über den Niederwall in die Körnerstraße (die Parkplätze dort fallen weg) und von dort in die Turnerstraße; die Körnerstraße wird in Richtung Turnerstraße zur Einbahnstraße.

Vahrson hofft auf Gewöhnung der Autofahrer: „Die Sperrung beginnt mit den Sommerferien, dann sinkt das Verkehrsaufkommen um 30 Prozent.“ Zudem setze er auf Park + Ride-Angebote. Es liege bereits die Zusage über 800 garantierte Stellplätze in den Uni-Parkhäusern vor.

Nach Umbauende bleibe der Taxistandplatz am bisherigen Ort, und bei den Einzelhändlern am Niederwall sei die neue Planung gut angekommen. Vahrson: „Auch, weil es dann Platz für Sondernutzungen wie zum Beispiel Außengastronomie gibt.“

Nächste Schritte: Zustimmung von Bezirksvertretung Mitte und Stadtentwicklungsausschuss.