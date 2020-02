Einige Szenen des Films haben Sie in Ihrer früheren Heimatregion gedreht: Wie sind Sie auf diese Filmlocations gekommen? Kannten Sie sie aus Ihrer Kindheit und Jugend in OWL?

Hanno Olderdissen : Wir haben nach einem sehr schönen, besonderen Gut für den Grafen gesucht, erst im Rheinland, waren aber nicht so ganz zufrieden mit der Ausbeute. Dann habe ich mich tatsächlich an meine Kindheit erinnert, dass es doch sehr viele Schlösser und Burgen in OWL gibt und bin dann zufällig auf der Webseite „Bezauberndes OWL“ gelandet, auf der schöne Schlösser und Burgen aus OWL und teilweise auch aus Niedersachsen zu finden sind. Das war so die Grundlage für eine neue Recherche. Wir haben uns vieles angeguckt in der Region. Da sind wir dann am Ende in Tatenhausen fündig geworden. Es ist dann immer so: Wenn man ein Hauptmotiv hat, dann muss man die kleineren Motive, die man in der jeweiligen Region auch noch braucht, im Umkreis finden. Und dann haben wir zum Glück eben noch die Feuerwehr gefunden und ein Krankenhaus, wo wir drehen durften. Aber das Hauptmotiv war das Schloss des Grafen – ein sehr wichtiges Motiv.

Beim „Lassie“-Film kamen auch viele Komparsen aus OWL zum Einsatz. Verträgt sich die Bodenständigkeit der Ostwestfalen mit den Herausforderungen vor der Kamera?

Olderdissen : Also, ich war begeistert von der Zähigkeit der Ostwestfalen, weil wir an einem sehr heißen Sommertag mit vielen Kindern und ihren Eltern gedreht haben. Und die mussten immer wieder in der Sonne sitzen und gut gelaunt sein. Und sie haben das ganz, ganz toll gemacht.

Wie ist in Bielefeld, fernab der ganz großen Medienmetropolen, Ihr Wunsch gereift, Regisseur zu werden?

Olderdissen : Ursprünglich hatte ich mich schon für eine Krankenpflegerausbildung in den von Bodelschwinghschen Anstalten beworben. Erst eine Krankenpflegerausbildung absolvieren und dann Sozialarbeit studieren, das war mein Plan. Dann bin ich nach Südostasien gereist, wie man das so macht mit Anfang 20 nach dem Abitur und Zivildienst. Und da habe ich Leute kennengelernt, die beim Film gearbeitet haben: in Berlin. Heute kann man sich das fast nicht mehr vorstellen, aber für mich war das fast ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte: Ach ja, stimmt, die ganzen Filme, die man so im deutschen Fernsehen sieht, die muss ja auch irgendjemand machen. Das war dann auch eine längere Reise mit Auf und Abs.

Haben Sie einen Hund?

Olderdissen : Nein, ich lebe ja in der Stadt. Meine Kinder hätten gerne einen Hund, aber das passt nicht in unseren hektischen Alltag und würde dem Tier auch nicht gerecht. Aber als Kind hatte ich das Glück und bin sehr ländlich am Stadtrand von Bielefeld aufgewachsen. Und so hatten wir auch einen kleinen Jack-Russell-Terrier, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann. Der hieß ­„Nicky“, war sehr frech und hat immer die Pferde meines Vaters auf der Weide gejagt.