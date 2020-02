Von Bernhard Hertlein

Insgesamt umfasst die Real-Supermarktkette in Deutschland 276 Märkte. In ihnen sind 34.000 Mitarbeiter beschäftigt. In Ostwestfalen-Lippe umfasst das Netz acht Filialen. Allein drei befinden sich in Bielefeld. Hinzu kommen Märkte in Paderborn, Brakel, Detmold, Gütersloh und Espelkamp.

Nach Informationen von Metro sollen mehr als 200 Real-Märkte an Handelsunternehmen wie Edeka, Rewe, Kaufland und Globus verkauft werden. Ein Kern von etwa 50 Real-Märkten werde zumindest in den nächsten zwei Jahren unter der Marke Real weitergeführt. Das sei Bestandteil des Vertrages mit dem Investor.