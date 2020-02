Bielefeld (WB). Am Dienstagmittag riefen aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Polizei und meldeten die auffällige Fahrt eines PKW-Fahrers an der Prießallee. Die Polizisten hielten den stark alkoholisierten Fahrer an, der kaum in der Lage war, selbstständig auszusteigen.