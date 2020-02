Das Klinikum Lippe will die Hautarztpraxis an der Otto-Brenner-Straße als Medizinisches Versorgungszentrum übernehmen. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Wie berichtet, will das Lipper Klinikum das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das vor wenigen Wochen einen Insolvenzantrag gestellt hat, übernehmen und weiterführen . Die Stadt Bielefeld sieht durch diese Kooperation indes die Interessen ihrer Krankenhäuser gefährdet. Niedergelassene Ärzte beklagen, dass die mit dem MVZ verbundenen sechs Facharztsitze gebunden bleiben, freie Plätze nicht einzeln angeboten würden, so dass auch andere Praxen profitieren könnten.

Verfahren bei der Bezirksregierung

Die in Bielefeld ansässigen Kliniken und Ärzte seien ebenfalls an der Übernahme des MVZ und der kassenärztlichen Sitze interessiert, hieß es im Januar im Hauptausschuss. Sie legten Widerspruch bei der Bezirksregierung Detmold ein. Dem Vernehmen nach ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen.

Rechtsanwalt Theurich und MVZ-Chef Owzarski verwundert dieser Widerstand auch deswegen, weil sowohl mit niedergelassenen Ärzten als auch mit Krankenhäusern in der Region gesprochen worden sei. Weder Ärzte noch Krankenhäuser „waren bereit, das MVZ zu übernehmen, um die Patientenversorgung sicherzustellen“, heißt es in der Stellungnahme. Einzig das Klinikum Lippe habe ein Übernahmeangebot abgegeben – und so verhindert, dass die Ärztegemeinschaft zum 1. Dezember 2019 habe schließen müssen. Den gut 40 Mitarbeitern hätte sonst gekündigt werden müssen. Mindestens 50.000 Behandlungen führt das MVZ nach eigenen Angaben jährlich durch.

Standort Schloß Holte-Stukenbrock soll ausgebaut werden

Wie der Geschäftsführer des Klinikums Lippe Dr. Johannes Hütte dem WESTFALEN-BLATT sagt, hat sein Klinikum inzwischen die Betriebsführung des MVZ übernommen. Man sei weiter an der Übernahme interessiert, hoffe auf einen Vollzug in den nächsten Wochen. Die beiden großen MVZ-Standorte in Bielefeld und Gütersloh würden weiterbetrieben, der zuletzt nur an wenigen Tagen besetzte Standort Schloß Holte-Stukenbrock werde ausgebaut, ein voller Praxisbetrieb eingerichtet. Derzeit liefen dort Renovierungsarbeiten.

Holger Theurich zufolge war einer der Gründe für die Insolvenz, dass Facharztstellen nicht besetzt werden konnten. Das Klinikum Lippe hat nach den Worten von Johannes Hütte inzwischen Aushilfsärzte gewinnen können. Außerdem würden ab 2021 am Klinikum Lippe Fachärzte ihre Ausbildung beenden. Ihnen sollen Stellen in der Ärztegemeinschaft in Bielefeld angeboten werden, um die Versorgung zu sichern.