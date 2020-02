Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Kampfansage fällt deutlich aus: Seit Montag bietet Vodafone – vormals Unitymedia – den meisten seiner Kabelkunden in Bielefeld einen Internetanschluss mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu einem Gigabit zum absoluten Günstigpreis von 39,99 Euro im Monat an. Das soll vor allem den Erzrivalen, die Telekom, treffen, aber auch Bielefelds lokaler Anbieter Bitel gerät damit mächtig unter Druck.

Ein Gigabit – das ist zurzeit die Königsklasse im Netz. Die Lieblingsserie in Full-HD hochladen dauert damit mal gerade fünf Minuten. Bei einem herkömmlichen DSL-Anschluss kann man dafür schon mal zwei Stunden einplanen.

Beim monatlichen Preis für einen Gigabit-Anschluss von knapp 40 Euro kann die Stadtwerke-Tochter Bitel aktuell nicht mithalten. Dort, wo die Stadtwerke bereits ihr Glasfaserkabel verlegt haben, bietet die Bitel den Tarif „Speed 1000 Mbit/s“. Telefon und Internet kosten dann immerhin 189,90 Euro im Monat. Internet pur mit 1000 Megabit pro Sekunden gibt es für 179,90 Euro monatlich. Darüber hinaus gibt es noch günstigere Angebote mit weniger Leistung.

Kampf um die Kunden

Doch ist schnell klar, wofür sich Otto-Normal-Kunden am Ende entscheiden könnten. Auch die Telekom, bundesweit Marktführer beim Festnetz-Internet, muss bei Preisen, wie sie jetzt Vodafone aufruft, (noch) passen. Bei der Telekom ist in Bielefeld aktuell bei 250 Megabit pro Sekunde Schluss. Das ist auch schon ziemlich flott, gibt’s in den ersten sechs Monaten für 19,95 Euro, anschließend für 54,95 Euro. Obendrauf hat die Telekom Gutschriften bis zu 200 Euro gepackt und hofft so, den Konkurrenten im Zaum zu halten. 250 Megabit reichen schon aus, um im Wohn- oder Kinderzimmer gleichzeitig Videos über das Internet zu schauen

„Das zurzeit von Unitymedia/Vodafone beworbene Produkt und die Glasfaserprodukte der Bitel beruhen auf ganz unterschiedlichen Techniken“, betont unterdessen Bitel-Sprecherin Birgit Jahnke. Bei den Bitel-Angeboten handele es sich um Produkte mit einer Glasfaseranbindung ins Haus. Die Upload-Geschwindigkeit liege bei der Bitel bei 250 Megabit pro Sekunde. Richtig ist, dass Vodafone für sein Angebot so genannte Koax-Kabel nutzt. Da sind beim Upload nur 50 Megabit pro Sekunde möglich, deutlich weniger als beim lokalen Mitbewerber. Upload, noch so ein Begriff: Bei 50 Mbit dauert’s dann schon ein Stündchen, um die eigene Fotobibliothek samt Videos in die Cloud hochzuladen. Beim entsprechenden Bitel-Angebot wäre das wiederum in wenigen Minuten erledigt.

Verbraucher müssen also abwägen, was ihnen besonders wichtig ist. Am Ende geht’s ums Geld, und damit ist der Kampf um die Kunden eröffnet. In Düsseldorf, Köln Bochum und Hagen gab es schon das Gigabit-Angebot von Vodafone, allerdings noch zu einem höheren Preis. Zum neuen Günstig-Tarif kommen jetzt auch Neuss, Mönchengladbach, Bonn, Aachen, Duisburg, Münster und Bielefeld hinzu. Ziel ist die landesweite Abdeckung. Branchenkenner rechnen damit, dass andere Anbieter, darunter auch 1&1 oder O2, jetzt ebenfalls mit den Preisen nach unten gehen werden. Auch die Bitel dürfte am Ende nicht umhinkommen, günstiger zu werden.

Tarif soll auch Investition refinanzieren

Dabei sollten die Bitel-Tarife auch dazu dienen, die Investitionen ins Glasfasernetz zumindest teilweise zu refinanzieren. 280 Millionen Euro wollen die Stadtwerke bis 2027 in ein flächendeckendes Glasfasernetz für Bielefeld fließen lassen. Nicht nur wirtschaftlich attraktive Bereiche sollen erschlossen werden.

Dass die ambitionierten Ziele einen langen Atem erfordern, hatte Stadtwerke-Chef Martin Uekmann schon im Dezember vor Politikern im Hauptausschuss des Rates angekündigt. Beim Breitband-Geschäft rechne die Stadtwerke-Gruppe 2020 sogar mit einem Rekord-Minus von 3,3 Millionen Euro, so Uekmann damals. Frühestens 2022 werde eine schwarze Null erreicht.

Wie schwierig das Geschäft ist, zeigte sich im ersten Glaserfaser-Ausbaubereich in Sudbrack. Trotz kostenlosen Hausanschlusses unterzeichneten nur 19 Prozent einen Bitel-Vertag. In anderen Bereichen sieht es für die Bitel besser aus. In Altenhagen liegt die Quote nach der Vermarktungsphase bei 40 Prozent, im Ausbaugebiet Vinner Straße sogar bei 70 Prozent.