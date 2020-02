Bielefeld (WB). Dank eines aufmerksamen Augenzeugens konnten Bielefelder Polizeibeamte am vergangenen Dienstag drei Einbrecher in Tatortnähe festnehmen und erbeutete Spirituosen sicherstellen.

Ein Bielefelder beobachtete Geschäftseinbrecher während der Tatausführung in der Goldstraße und informierte die Polizei. Der 35-jährige Anwohner hörte gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall von der Straße und schaute aus dem Fenster. Ihm fiel ein Mann auf, der vor einen Spirituosenladen offensichtlich Schmiere stand. In dem Geschäft beobachtete er einen anderen Mann, der Flaschen an sich nahm und anschließend das Gebäude verließ. Die Täter trennten sich und verließen in entgegengesetzten Richtungen den Tatort. Der Beobachter rief sofort die Polizei, beschrieb die Flüchtigen und gab die Fluchtrichtungen durch.

Polizisten stellten an dem Laden eine mit einem Gullideckel eingeworfene Eingangstür fest. Ein Diensthundeführer nahm die Verfolgung der Täter auf. Wenig später gelang es Streifenwagenbesatzungen, drei verdächtige Männer, auf die die Täter-Beschreibung zutraf, in Tatortnähe festzuhalten.

Die Einbrecher, ein 19-jähriger Steinhagener, ein 19-Jähriger aus Halle und ein 18-jähriger Bielefelder, wurden vorläufig festgenommen. Der Steinhagener zeigte den Beamten die in einem Gebüsch versteckte Beute und das Einbruchswerkzeug. Anhand der Tatbegehung konnten Kriminalbeamte zwei der Verdächtigen einer weiteren Tat zuordnen. Am Mittwoch, 12. Februar, hatten die Täter einen Einbruch in der Gadderbaumer Straße in ein Computerfachgeschäft verübt.