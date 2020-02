Von Hendrik Uffmann

Damit realisiert der Verein im zweiten Anlauf sein Vorhaben, für die populäre Sportart eine Trainings- und Wettkampfstätte zu schaffen. Bereits 2014 hatte es erste Pläne dafür gegeben, die jedoch an der Finanzierung und auch am vorgesehenen Standort gescheitert waren, erklärt Stefan Worbs, Vorsitzender des Sportvereins. „Die damals vorgesehene Lage in den Heepen Fichten war nicht optimal. Jetzt entsteht die Bahn direkt neben unserem Fußballplatz, so dass wir unserem Ziel, ein Sportzentrum für Heepen zu schaffen, noch näher kommen“, sagt Worbs und verweist auf die Tennisanlage und die Schießsportanlage der Heeper Schützengesellschaft, die in unmittelbarer Nachbarschaft liegen.

Zustimmung von allen Seiten

Nachdem die Pläne damals auf Eis gelegt worden seien, hätten sich die Verantwortlichen im Verein zusammengesetzt und aufgeschrieben, wie die Skateanlage aussehen sollte. Stefan Worbs: „Diese Präsentation haben wir dann an alle beteiligten Ämter geschickt. Und bei einem anschließenden Termin vor Ort haben wir von allen Seiten Zustimmung bekommen.“ Viel Zeit und Arbeit habe der Verein dann in die Detailplanung gesteckt, wichtig sei auch die Rückendeckung aus der Politik gewesen.

Möglich macht den Bau der Anlage auch, dass die Stadt das etwa 4500 Quadratmeter große Grundstück zwischen Fußballfeld, Lübrasser Weg und der Straße Am Buschfeld, das derzeit mit Büschen zugewuchert ist, an den Verein verpachtet, und dass die SpVg. Heepen für die Finanzierung Geld aus der Sportpauschale erhält.

Förderung von 210.000 Euro

„Wir bekommen die maximale Förderung von 210.000 Euro“, sagt Uwe Müller, im Vereinsvorstand für die Finanzen zuständig.

Insgesamt 420.000 bis 430.000 Euro werde die Anlage kosten. Den Eigenanteil könne der Verein aufbringen, weil nach dem Scheitern der Pläne 2014 weiter Rücklagen gebildet worden seien und auch die Skate-Abteilung des Vereins Geld dafür gesammelt habe.

Etwa 50 Mitglieder hat das seit 2014 bestehende Skate-Team aktuell, sagt Beate Hildebrandt-Niehage von der Abteilungsleitung. Und durch die neuen Trainingsmöglichkeiten erhoffe sich der Verein einen deutlichen Zuwachs. Denn bislang gebe es kaum gute Übungsgelände für Inlineskater, erklärt Beate Hildebrandt-Niehage. „Die nächste Bahn dieser Art gibt es in Niedersachsen in Lingen.“

So trainieren die Heeper Skater bislang auf einer Asphaltfläche am Lübrasser Weg und im Winter in verschiedenen Sporthallen. Die neue Anlage werde deshalb ganz neue Möglichkeiten bieten, so Stefan Worbs. „Sie ist dann ein geschützter Trainingsbereich für diese Sportart.“

Besonders glatter Asphalt

Die in einem Oval angelegte Bahn wird eine Länge von 200 Metern haben und sechs Meter breit sein. Um höherer Geschwindigkeiten fahren zu können, gibt es eine Kurvenneigung von sechs Prozent, der Belag besteht aus besonders glattem Asphalt. Ausgerüstet wird die Anlage auch mit Flutlicht. Der Vorteil des Standorts sei, dass alles, was darüber hinaus gebraucht werde wie Umkleiden, Toiletten und Duschen schon in den Vereinsgebäuden nebenan vorhanden sei, sagt der Vorsitzende. Lediglich ein Materialcontainer werde direkt an der Bahn gebaut.

Genutzt werden kann die umzäunte Skatebahn aus Sicherheitsgründen nur im Rahmen von festen Trainingseinheiten unter Aufsicht, erläutert Stefan Worbs. Zur Verfügung stehen soll sie jedoch zum Beispiel auch für den Schulsport, entsprechende Kooperationsvereinbarungen gebe es bereits.

Baugenehmigung liegt vor

Vor allem an Kinder und Jugendliche soll sich das neue Angebot richten, sagt auch Oliver Klopsteg, ebenfalls von der Abteilungsleitung des Skate-Teams. Vorstellbare wären auch einige Wettbewerbe wie etwa die Landesmeisterschaft für Kinder.

Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor, die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen, sagt Uwe Müller: „Die Bagger rollen bald an“. In der kommenden Woche solle zunächst mit der Rodung des Grundstücks begonnen werden. Und spätestens im Frühjahr 2021 soll die Bahn dann fertig sein.