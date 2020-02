Bielefeld (WB/sas). Nach den Ereignissen in Hanau haben verschiedene Organisationen und Zusammenschlüsse auch in Bielefeld für Demonstrationen gegen Rassismus und rechten Terror aufgerufen.

Die Sparrenburg wurde am gestrigen Donnerstag nicht angestrahlt. „Wir wollen damit unsere Trauer zum Ausdruck bringen und ein Zeichen für eine Gesellschaft und ein Miteinander ohne Hass setzen“, so Oberbürgermeister Pit Clausen. Der mutmaßliche rechtsextreme Hintergrund des Anschlags von Hanau mache auch in Bielefeld fassungslos.

250 Menschen bei spontaner Kundgebung

Nach Schätzungen der Polizei gut 250 Menschen beteiligten sich Donnerstagabend an einer spontanen Kundgebung von „Wir sind mehr – Bielefeld“ am Rathaus. Es gehe darum, der Opfer zu gedenken, sagte Einladerin Murisa Adilovic. Sie sei entsetzt über die neue Dimension des Hasses. „Ich warne davor, auch diesen Täter als Einzeltäter darzustellen.“ Rechtsradikales Gedankengut habe die Mitte der Gesellschaft erreicht. „Die Brandstifter sitzen auch in Rathäusern und Parlamenten.“ Sie forderte, sich mit den Ursachen des Rassismus zu befassen.

Das Unsagbare sei wieder sagbar, konstatierte Schahina Gambir, Vorstandssprecherin der Grünen. „Und aus Sprache wurde Handlung.“ Ihre Erschütterung über die „widerliche Tat“ von Hanau machte auch FDP-Lokalpolitikerin Jasmin Wahl-Schwenker, Tochter eines ägyptischen Vaters, deutlich. Sie wurde wegen des Verhaltens der FDP in Thüringen angegangen und bat darum, dass Demokraten sich nicht auseinander dividieren lassen sollten.

Bielefeld stellt sich quer

An der Kundgebung nahmen auch die Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte teil: Sie hatte dafür eigens ihre Sitzung unterbrochen. Ein Teil der Demonstranten zog anschließend noch durch die Altstadt. Für den heutigen Freitag plant „Bielefeld stellt sich quer“ ab 17 Uhr eine „Demonstration gegen rechten Terror“ am Hauptbahnhof, anschließend geht es zu einer Abschlusskundgebung zum Rathaus.