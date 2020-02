Von Volker Zeiger

Bielefeld (WB). Gegen zu hohen Flächenverbrauch, für einen besseren Schutz des Stadtwalds und für einen umfassenden Bürgerdialog unter dem Titel „Bündnis Bielefeld 2030“ setzen sich die Vorstände der vier Bielefelder Umweltverbände in diesem Jahr ein. Sie hoffen, dass angesichts der Kommunalwahlen in diesem Herbst, ihre Kernforderungen von der Stadt umgesetzt werden.

Zu wenig sei in den vergangenen Jahren nach den 2014 öffentlich vorgelegten Forderungen geschehen, sagen die Verbandsvertreter unisono. Schon damals hieß es, Erholung sei im Grünen zu ermöglichen, die weitere Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen sei einzudämmen, Natur und Landschaft sowie Wald seien zu entwickeln, Klimaschutz sei zu verstärken, Boden- und Gewässerschutz seien zu gewährleisten und schließlich auch naturpädagogische Angebote zu verbessern. „Weniger als die Hälfte unserer Forderungen ist umgesetzt“, stellte Michael Blaschke vom Vorstand des Vereins Pro Grün am Donnerstag bei einer Bilanz im Verwaltungsgebäude des Naturkundemuseums fest. Also werden die bislang ausgelassenen Handlungsfelder in den Vordergrund gerückt.

Kleinere Siedlungsflächen

Martin Enderle, ebenfalls Pro Grün, kritisierte den enormen Grünflächenverbrauch etwa im Stadtteil Babenhausen für neue Wohnbebauung und die anvisierte Universität-Erweiterungsfläche neben dem ZiF. Ziel müsse sein, dass in Bielefeld höchstens zehn Hektar pro Jahr bebaut werden. Mit Wohn- und Gewerbegebieten und Straßenbau verbrauche Bielefeld zurzeit das Sechsfache. Dabei handele es sich um Bereiche, die vorwiegend landwirtschaftlich genutzt seien, dem Erzeugen von Agrarprodukten dienen und auch der Erholung.

Gewiss gebe es einen „enormen Bebauungsdruck“ rund um die Universität, die Fachhochschule und Medizinische Fakultät, sagte Enderle. „Aber in der Nähe gibt es viele leer stehende Häuser, das sehen wir uns im Frühjahr genau an“, versprach er. Die Öffentlichkeit werde mit einbezogen.

Ergänzend hält Claudia Quirini-Jürgens (Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgebung) fest, dass die biologische Vielfalt in der freien Landschaft bedroht sei. Von 70 Kibitzpaaren, die 2004 im Bielefelder Grün brüteten, gebe es aktuell nur noch 20. Grünflächen müssten langfristig geschützt werden. Egal wo gebaut werde, sollte viel mehr Grün geschaffen werden. Das solle schon in der Bauleitplanung erfolgen. Quirini-Jürgens plädiert auch dafür, die Johannisbachaue im nordöstlichen Teil mehr zu schützen. Die Offenlegung der Lutter von Mitte bis zum Stauteich Heepen solle spätestens 2022 erfolgen.

Klimastabiler Mischwald

Adalbert Niemeyer-Lüllwitz (Vorstand BUND-Kreisgruppe Bielefeld) formuliert als zweite Kernforderung eine ökologische Waldentwicklung. Umzusetzen sei das zeitnah schon im Wahljahr. Wegen der anhaltenden Dürre seien klimastabile Mischwälder eine praktikable Lösung. Die Umweltverbände sprechen sich auch für eine neue Baumschutzsatzung, die den Bestand – auch in Siedlungsbereichen – erhalten könne und zudem Ersatz schaffe. Die im Naturwaldkonzept der Naturschutzverbände formulierten Ziele müssten von der Politik beschlossen und noch in diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden, wies Dr. Wiebke Homann (Nabu-Stadtverband) hin. Negativfälle wie das teilweise Abholzen des Strothbachwaldes dürfen sich nach Ansicht der Umweltverbände in der Stadt nicht wiederholen. Vielmehr sei naturnahes Handeln statt Aktionismus gewünscht.

Bürgerdialog

Unter dem Titel „Bündnis Bielefeld 2030“ wollen die vier Umweltverbände im Frühsommer die Debatte über die Ziele anstoßen, die zeitlich nicht allzu weit entfernt sind. Einzelheiten sollen definiert werden. Es geht um Fragen, wie und was wollen wir, und wie wollen wir leben. Darf das Grün in der Stadt einfach so „weggeplant“ werden? Wie kann effizient gebaut werden, wenn es nicht in der Fläche sein soll. Zu den Themen und vielen anderen sollen sich Bielefelder äußern können. Ein Datum für den Bürgerdialog, der in der Volkshochschule im Ravensberger Park veranstaltet werden soll, steht noch nicht fest.