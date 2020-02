Sofern es zu Übergriffen und Widerstandshandlungen kommt, können die Aufzeichnungen zusätzlich als Beweismittel dienen. Insbesondere die präventive Wirkung, die von dem neuen Einsatzmittel ausgeht, ist von großer Bedeutung.

Die Beschaffung der Kameras geht zurück auf ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW). Die deeskalierende Wirkung der Kameras beim polizeilichen Gegenüber konnte in dem Projekt belegt werden. Die Beamten der Bielefelder Polizei werden intensiv im Umgang mit dem neuen Einsatzmittel geschult. Diese Schulung umfasst die technischen Aspekte sowie die rechtlichen Voraussetzungen. „Die Schulungen sind bereits zu 80 Prozent abgeschlossen. Die Bodycams sind ab sofort im Einsatz“, erklärt Polizeisprecherin Sonja Rehmert.

Heimliche Aufnahmen sind nicht zulässig

Die Kameras werden an der Uniform in Schulterhöhe getragen und per Knopfdruck ausgelöst. Der offene und vorher angekündigte Einsatz der Körperkameras wird in Einsatzsituationen des täglichen Dienstes wie Anhalte- und Kontrollsituationen eingesetzt. Heimliche Aufnahmen sind nicht zulässig. Im Einsatz angefertigtes Videomaterial wird auf Servern gespeichert und beim Übertragungsvorgang von der Kamera gelöscht. Nach 14 Tagen werden die Videos automatisiert endgültig gelöscht – es sei denn, die Aufnahmen werden als Beweismittel benötigt. Die rechtlichen Bedingungen des Bodycam-Einsatzes sind uneingeschränkt gewährleistet. „In Bielefeld sind diese Bodycams bislang noch nicht eingesetzt werden“, so Polizeisprecherin Rehmert.

Die Kamera vom Typ “Axon Body 2„ ist laut Herstellerangaben sturz- und wetterfest und verfügt über eine Speicherkapazität von 64 Gigabyte (GB). Die Akkulaufzeit ist so dimensioniert, dass sie eine längere Schicht problemlos durchhält. Das Polizeipräsidium Bielefeld hat zunächst rund 160 dieser Bodycams erhalten. Damit ausgerüstet werden zunächst der Streifendienst im Stadtgebiet und auf der Autobahn, Kradfahrer und Verkehrsdienst.