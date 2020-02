Von Burgit Hörttrich

Deshalb hat die Stadt das Gutachterbüro „Planersocietät“ beauftragt, ein Konzept zu erstellen (das WESTFALEN-BLATT berichtete). Die Bezirksvertretung Mitte behandelte es in erster Lesung und damit ohne Beschluss – abgesehen von dem, dass es, so Bezirksbürgermeister Hans-Jürgen Franz (SPD), „zeitnah eine Bürgerinformation“ geben solle.

Einjähriger Verkehrsversuch

Während der SPD-Politiker das Kernstück des Konzeptes, nämlich aus dem Siegfriedplatz und den ihn umgebenden Straßen eine Mischfläche für alle Verkehrsarten zu machen, positiv gegenüber steht („Wenn das schrittweise eingeführt wird“), bemängelt Jan-Helge Henningsen (CDU) die Unübersichtlichkeit der Situation: „Da weiß ja keiner mehr, wo der Platz anfängt und aufhört.“

Ob diese Mischfläche funktioniert, soll in einem einjährigen Verkehrsversuch ausprobiert werden.

Henningsen hält es für ein Unding, aus der Melanchthonstraße von der Schloßhof- in Richtung Jöllenbecker Straße eine Einbahnstraße machen zu wollen: „Das ist eine wichtige Verbindung zwischen Stapenhorst- und Jöllenbecker Straße, die dann gekappt wird.“ Das Gutachten schlage vor, die Große-Kurfürsten-Straße zu einer verkehrsberuhigten Zone zu machen, verweise gleichzeitig aber Anwohner und Besucher, die im „Westen“ keinen Parkplatz finden würden, auf das Parkhaus Große-Kurfürsten-/Mindener Straße.

„Kurzfristig passiert gar nichts“

Diese Idee hält auch Hans-Jürgen Franz für „realitätsfern“. Der Bezirksbürgermeister stellt klar, dass es keinen Zeitdruck für eine Umsetzung des Verkehrskonzeptes gebe, zumal Rücksicht genommen werden müsse auf den Umbau des Jahnplatzes, die Arbeiten in der Schloßhofstraße und die Sanierung der Gleistrasse der Stadtbahn in der Jöllenbecker Straße mit dem Bau von zwei Hochbahnsteigen. Franz: „Kurzfristig passiert gar nichts.“

Jan-Helge Henningsen betont, diesem Konzept werde seine Partei nicht zustimmen. Kritikpunkte seien unter anderem auch die „Vermehrung von Einbahnstraßen“, was Anwohner zu Blockumfahrten zwinge und vermehrt Emissionen (Lärm, schlechte Luft) verursache, die Ausweitung der Bewohnerparkzone und die „Unerreichbarkeit der Rolandstraße“. Die nämlich soll, geht es nach den Planern, von der Siegfriedstraße ausgehend Einbahnstraße in Richtung Schüco-Arena werden. Henningsen: „Das externe Büro hat es geschafft, die Lage im Bielefelder Westen noch zu verschlimmern – zumindest theoretisch.“

Geplante Info-Veranstaltung

Bei zwei Quartiersspaziergängen seien Wünsche und Anregungen aufgenommen worden, so Hans-Jürgen Franz. Bei der geplanten Info-Veranstaltung solle nun das Konzept vorgestellt werden. Henningsen hält diese Meinungsbildung für nicht aussagekräftig: „Da werden doch nur bestimmte Interessengruppen gehört.“ Seiner Ansicht nach gehe es zur Zeit nur darum, „Pfosten im Kommunalwahlkampf einzuschlagen“.

Das Verkehrskonzept soll in zwei Phasen umgesetzt werden: zuerst Mischfläche als Provisorium und Einbahnstraßen, in Phase 2 dann, so der Planer-Vorschlag, soll Tempo 30 flächendeckend gelten und der Kraftfahrzeugverkehr „in Schleifen“ durch das Quartier geführt werden. Es sollen so genannte Erschließungsabschnitte eingerichtet werden, die baulich voneinander getrennt sind, um direkte Zufahrten unmöglich zu machen.

Ein Verkehrskonzept für den „Westen“ wurde seit langem eingefordert, aktuell sei der „Handlungsdruck“ aber nicht so hoch, so die Verwaltung.