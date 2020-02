Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Nahezu drei Monate lang gab es offenbar nicht die Andeutung von Kritik an den Pflasterungsvorschlägen der Verwaltung für den „neuen“ Jahnplatz. Grau wie die Bahnhofstraße, Beige wie die Fußgängerzone Altstadt – offenbar interessierte das niemanden in der Politik.

Die Verwaltung ließ auf dem Bauhof sogar drei Probeflächen pflastern, zwei Mitarbeiter des Amtes für Verkehr waren vier Stunden vor Ort – aber trotz Einladung ließ sich kein Politiker blicken.

Sachargumente Fehlanzeige

Zur Bezirksvertretung Mitte wurde dann parteienübergreifend per Ergänzungsantrag gequengelt: Man wolle Beige, keine „graue Tristesse“. Sachargumente (30 Prozent billiger als das beigefarbene Pflaster, pflegeleichte Zementfuge, kontrastreicher für Menschen mit Sehbehinderung) zählten nicht, man wollte das heimelige Altstadt-Beigebraun für einen Platz, der auch in Zukunft Verkehrsknoten mit allein 900 Bushalten und -abfahrten, 35.000 Passanten und – wenn alles gut geht – „nur noch“ 12.000 Kraftfahrzeugfahrten bleibt.

Beige = Aufenthaltsqualität? Wohl kaum.

Pflastersteine werden ideologisiert

Die Politik wollte offenbar einfach mal wieder zeigen, wer das Sagen hat. Nämlich sie, die Bezirksvertreter. Nicht die Verwaltung. Mag die auch noch so unter Zeitdruck stehen. Kommt es zu Vergabe- oder Lieferverzögerungen, passiert irgendetwas Unvorhersehbares, kann man ja so herrlich auf „die Stadt“ einprügeln. So werden sogar noch Pflastersteine ideologisiert: Die einen wollen freie Fahrt für Radfahrer, und gleich eine oberirdische Stadtbahntrasse, die anderen sehen in beidem „den Tod des Individualverkehrs“. .

Und das Pflaster? Zu befürchten ist, dass wenige Jahre nach Freigabe des umgestalteten Jahnplatzes unter all’ den ausgespuckten Kaugummis nicht mehr zu erkennen ist, ob das nun beige ist oder grau.