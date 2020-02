Bielefeld (WB/hz). Einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass am Freitagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld-Jöllenbeck schnell gelöscht worden ist. Der Fußgänger hatte Feuerschein in einer Küche gesehen und sofort über Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert.

Gegen 19.50 Uhr rückten um die 25 Brandbekämpfer von der Berufsfeuerwehr und der Löschabteilung Jöllenbeck sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes (Notarzt, Rettungswagenbesatzung) mit neun Fahrzeugen zur Einsatzstelle an der Eickumer Straße nahe des Jöllenbecker Kreisverkehrs am Adlerdenkmal aus, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Die erste Meldung hörte sich dramatisch an: In einer brennenden Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit 20 Bewohnern sollen sich noch Menschen befinden.

Dass Menschen in Gefahr waren, stellte sich schnell als Irrtum heraus. Die Wohnung war leer, der oder die Bewohner nicht zu Hause, hieß es von der Feuerwehr. Offenbar war vergessen worden, vor dem Verlassen der Wohnung in der Küche eine Kerze in einem Gesteck zu löschen.

Die Brandbekämpfer hatten die Lage schnell im Griff. Sie drangen in die Brandwohnung ein, löschten schnell die Flammen in der Küche, bevor sie sich ausbreiten konnten, und lüfteten gründlich durch. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet, der Schaden blieb gering.