Von Lisa Bergen

Bielefeld (WB). Bienen, Fitnesstrainer, Ärzte, Serienstars und sogar Obelix ist da – am Samstag ist der Bielefelder Norden bei der Motto-Party der Kolpingfamilie im Haus der offenen Tür (HoT) in Bielefeld-Schildesche zur Karnevalshochburg geworden.

Foto: Lisa Bergen

„Schildesche schilau!“ erschallte es aus vielen Kehlen. Auch wenn Bielefeld nicht gerade das Zentrum der Jecken schlechthin ist, kann sich die Feier der Klopingsfamilie durchaus mit Festivitäten im Rheinland messen. Gerade in diesem Jahr gab es eine Besonderheit: Zum ersten Mal war es keine „Gemeindeveranstaltung“ mehr, sondern für jedermann offen, erklärt der Organisator Klaus Vogelsang. Dennoch war am Samstag nicht alles neu. Am Eingang des HoT standen wie gewohnt Dieter Haselhorst und Andreas Gottwald, beide sind seit etwa 20 Jahren für die Kasse der Kostümveranstaltung zuständig.

Um die 300 Jecken feierten in diesem Jahr unter dem Motto „22022020 22222 die ganze Nacht, Karneval ist angesacht“. Für Stimmung sorgten nicht nur Djs mit Partyhits, sondern unter anderem auch die „Hot Rebells“ mit einer kleinen Tanzeinlage zum Lied „Bierkapitän“. Spätestens da war auch der letzte Besucher in Karnevalsstimmung.

In puncto Verkleidung hatte man der Phantasie freien Lauf gelassen. Obelix drängelte sich durch eine Horde Bienen, der Zahnarzt trank ein Bierchen mit seiner Angestellten, es gab Wildkatzen und Prickelndes. Für den kleinen Hunger war auch gesorgt – zumindest fast: Eine Vierer-Gruppe kam als Frühstück daher: Ei mit Speck, dazu Salz und Pfeffer. Und natürlich war auch Organisator Klaus Vogelsang zum Begrüßungswort stilgetreu in Gardenuniform gekleidet und berichtet stolz, dass im Hot Schildesche „die größte Kostümveranstaltung in Bielefeld“ stattfinde.