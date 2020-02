Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Wie weit muss Liebe gehen? Steht das Wohlergehen des Partners über dem eigenen oder darf man auch in lebenswichtigen Entscheidungen ein Egoist bleiben in einer Beziehung? Diesen Fragen geht die Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel nach, die am Wochenende mehr als 500 Besucher in der Brackweder Realschulaula verfolgten. Die Produktion der Komödie am Kurfürstendamm bereitet das kontroverse Thema Organspende gerecht für das Boulevardtheater mit gleichzeitigem Tiefgang auf und liefert eine ganz eigene Definition von Liebe.

Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung kommen der Architekt Arnold (Dominic Raacke) und seine Ehefrau Kathrin (Katja Weitzenböck) nach Hause. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, weswegen sie eine Spenderniere braucht. Er käme als Lebendspender in Frage, bittet sich aber Bedenkzeit aus.

Für Kathrin ist diese Reaktion nicht normal, sie hätte ohne zu Zögern ihrem Mann eine ihrer Nieren gegeben. Das Eintreffen des befreundeten Ehepaars Diana (Laina Schwarz) und Götz (Romanus Fuhrmann) macht die Situation nicht besser. Denn Götz, der zufällig die gleiche Blutgruppe hat wie Kathrin, bietet sich sofort als Spender an.

Eigentlich sollte an diesem Abend das neue Projekt von Stararchitekt Arnold gefeiert werden – ein großer, phallischer Turm aus Glas. Doch am Ende wird es eine Schicksalsnacht, in der gleich zwei Ehen auf dem Spiel stehen.

Unter der Regie von Martin Woelffer entspinnt sich eine famos gespielte und witzige Screwball-Komödie, in der es immer wieder auch ernste Töne gibt. „Eine Nierenspende ist intimer als Beischlaf“ erklärt Arnold, der sich von Götz selbstlosem Angebot unter Druck gesetzt und gleichzeitig als schlechter Mensch bloßgestellt sieht. Dominik Raacke verkörpert den narzisstischen Stararchitekt facettenhaft mit großer Spielfreude und macht seinen Zwiespalt nachvollziehbar. Der vielen noch als Berliner Tatort-Kommissar in Erinnerung gebliebene Schauspieler schafft es, dem Egomanen Arnold Menschlichkeit zu geben, und erlaubt es den Zuschauern, unter dessen aalglattes Erscheinungsbild zu blicken. Er zeigt eine Metamorphose vom Egozentriker hin zu jemandem, der erkennt, dass man für die Liebe auch Opfer bringen sollte. Ihm ebenbürtig agiert Katja Weitzenböck, die zum einen mit ihren herrlich passiv-aggressiven Blicken jederzeit ihre Enttäuschung von der Reaktion des eigenen Gatten transportiert und zum anderen ein perfides Spiel mit ihm treibt. Bis am Ende die Liebe wie ein Kartenhaus, oder besser gesagt wie ein gläserner Turm, in sich zusammen stürzt.