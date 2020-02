Von Hendrik Uffmann

Heepen (WB). In Heepen gibt es gut 74 Hektar Fläche, auf denen Wohnungen gebaut werden könnten. Das ist das Ergebnis der groß angelegten Suche der Stadtverwaltung, bei der verschiedene Ämter im gesamten Stadtgebiet mögliche Grundstücke für Wohnbebauung und Gewerbeflächen bewertet haben. Vier Stellen wurden dabei ausgemacht, die ohne größere Hindernisse bebaut werden könnten – wobei auf zwei davon die Arbeiten bereits laufen: Zwischen Gausweg und Emdener Straße südlich der Straße Heeperholz sowie an der Ecke Potsdamer Straße/Alter Postweg. Außerdem geht es dabei um eine Fläche an der Neuwerkstraße in Brake sowie den Bereich am Amerkamp, wo aktuell ein großes Neubaugebiet schon in Planung ist.

Es geht im Stadtbezirk Heepen um 22 Flächen

In Heepen gebe es im Vergleich zu den anderen Stadtbezirken viele „Reserven“, erklärte Christine Thenhausen, im städtischen Bauamt Teamleiterin für die gesamträumliche Planung, bei der Vorstellung der Ergebnisse in der Sitzung der Heeper Bezirksvertretung am Donnerstag.

Insgesamt geht es im Stadtbezirk Heepen um 22 Flächen. Zwölf der Grundstücke mit einer Gesamtgröße von insgesamt 19 Hektar liegen im Bereich rechtsverbindlicher Bebauungspläne, bei drei weitere Flächen (insgesamt 13,5 Hektar) gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. Darüber hinaus gibt es sechs Reserveflächen (insgesamt 38,7 Hektar), die bisher im Flächennutzungsplan noch nicht als Bauland ausgewiesen sind, für die es aber bereits informelle Konzepte gibt oder bei denen ein Änderungsverfahren läuft.

Drei Reserveflächen ausgemacht

Von den vier Flächen, die ohne große Hindernisse zur Verfügung stehen (insgesamt 10,4 Hektar), werden zwei bereits bebaut. Sehr weit fortgeschritten sind die Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohnungen, die an der Ecke Potsdamer Straße/Alter Postweg gebaut werden. Im Bereich Gausweg entstehen auf 3,1 Hektar derzeit 42 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern. Für den Bereich am Amerkamp in Oldentrup (5,2 Hektar) läuft, wie berichtet, die politische Beratung. Darüber hinaus gibt es an der Neuwerkstraße in Brake eine 1,2 Hektar große Fläche südlich der Bahnlinie, auf der bislang Gewerbehallen stehen und für die ein Bauleitplanverfahren läuft.

Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung drei Reserveflächen ausgemacht, die für eine Wohnbebauung genutzt werden könnten und die vorrangig entwickelt werden sollten. Diese liegen in Brake im Bereich Grafenheider Straße/Naggertstraße, am Huttelweg in Heepen sowie an der Milser Straße rund um die Stadtbahnhaltestelle Buschbachtal. An der Naggertstraße könnten auf einer jetzigen Gewerbefläche (3,9 Hektar) 55 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern entstehen, am Huttelweg geht es um 3,7 Hektar.

Das mit Abstand größte Areal ist fast 27 Hektar groß

Das mit Abstand größte Areal ist die fast 27 Hektar große Fläche in Milse. Die derzeitigen Ackerflächen rund um die Stadtbahnhaltestelle sind allerdings in privater Hand, einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan gibt es dort nicht. Dort soll jedoch ein städtebauliches Konzept erarbeitet werden, in dem auch die verschiedensten Aspekte wie Schulversorgung, Erschließung und Umweltschutz betrachtet werden.

Diese Reserveflächen sollte die Stadt möglichst zeitnah bei der Bezirksregierung in Detmold für die Entwicklung des Regionalplanentwurfs 2035 anmelden, der derzeit vorbereitet wird, empfiehlt die Stadtverwaltung. Dies bedeute jedoch nicht, dass diese Flächen auch bebaut werden müssten, betonte Christine Thenhausen. „Es geht nicht darum, alle Flächen morgen zu realisieren, sondern geeignete Handlungsspielräume für die Perspektive 2035 zu definieren.“

Eine Entscheidung über die umfangreiche Vorlage wollten die Heeper Bezirksvertreter am Donnerstag noch nicht treffen – sie behandelten den Tagesordnungspunkt in erster Lesung und wollen in der nächsten Sitzung erneut darüber beraten.