Bielefeld (WB). Einem Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass Polizisten am Mittwoch einen Betrüger festnehmen konnten. Bereits am 29. Januar hatte der Kriminelle bei einem Baumheider an der Straße Rabenhof geklingelt und behauptete, dass auf dessen Hausdach eine Dachpfanne fehle. Er bot dem Hausbesitzer an, das Loch zu reparieren, worauf dieser sich einließ.