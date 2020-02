Der Umbau des Jahnplatzes wird in Angriff genommen, dafür müssen einige Bäume fallen. Pamin hat am Samstagmorgen, bevor die Stadt quasi erwacht, die Geschäfte öffnen und der Verkehr rollt, im Auftrag des Umweltbetriebes sechs Linden gefällt, zerkleinert und abtransportiert. „Das Holz geht an die Stadtwerke und wird dort energetisch verwendet“, erklärt er. Ohnehin: Lindenholz sei für andere Zwecke kaum zu gebrauchen, da es relativ weich ist. Einzig Holzschnitzer holen sich zuweilen Stämme.

Mit schwerem Gerät ist Pamin angerückt, für Fällkran „Werner“ sind die sechs Linden eher Bäumchen. Bis zu 30 Meter lang ist der „Arm“ des Krans, an dessen Ende ein Greifer sitzt. Vitalij Nau dirigiert Pamin, der in der Fahrkabine sitzt und die richtige Stelle zum Zupacken in der Krone sucht. Dann geht es schnell: Eine Säge fährt aus und kappt die Krone, die im Stück zur Seite gehoben wird. Als nächstes wird in wenigen Sekunden der Stamm abgesägt. Junior Pierre Pamin achtet derweil darauf, dass Passanten einen großen Bogen schlagen.

Um zehn Uhr ist alles erledigt: Die sechs Linden – drei direkt vor Sport-Scheck, eine gegenüber der Einmündung Friedenstraße, wo eine Überfahrt für Baufahrzeuge geschaffen werden soll – sind gefällt, die letzten Reste und Späne zusammengekehrt.