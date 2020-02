Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Irgendwie scheint in den Werken von Christopher King Jameson immer alles in Bewegung zu sein. Seien es Jogger, die von schweren Gedanken verfolgt, ja fast erschlagen werden, seien es sich drehende Zahnräder. Ja sogar die Statik eines soliden Hauses gerät in den großformatigen und farbexplosiven Acrylbildern des gebürtigen US-Amerikaners in Bewegung: Durch Hurricanes oder – ganz surreal – durch die Wurzeln eines nebenstehenden Baumes, die klettenartig nach dem Haus zu greifen scheinen.

Die Projektartgalerie, die Jameson seit 2011 vertritt, präsentiert jetzt neueste Werke des in Deutschland lebenden Künstlers. „Colliding Worlds“, also aufeinanderprallende Welten, so der Ausstellungstitel, bezieht sich nicht nur auf die beiden unterschiedlichen Genres Zeichnung und Malerei, die die Ausstellung vereint, sondern auch auf einen bildimmanenten Antagonismus an sich. Reales kippt ins Surreale, Mensch und Maschine verschmelzen zu einem futuristisch anmutenden Lebewesen, Organisches geht mit Technischem eine wundersame Symbiose ein.

Die ungewöhnlichen Bildkompostionen sind kein Selbstzweck

Die ungewöhnlichen Bildkompostionen sind kein Selbstzweck, auch wenn dies ästhetisch gerechtfertigt wäre, sondern sie liefern stets auch einen kritischen Kommentar auf Missstände in der Welt und Problematiken wie zum Beispiel den Klimawandel. Zum Teil thematisieren sie auch ganz persönliche Befindlichkeiten des Künstlers, der ein begeisterter Jogger ist und schon mal die Mühsal des Dauerlaufens in humorvollen Bildwelten darstellt.

Gegenüber gestellt werden diese expressiven, von intensiv leuchtender Farbigkeit bestimmten Gemälde einer Reihe von Zeichnungen. Sie entstanden im Kunsthistorischen Museum in Wien, wo Christopher Jameson zahlreiche Skizzenbücher füllte, indem er die alten Meister abskizzierte. Zum Beispiel verschiedene Selbstporträts von Rembrandt, die jetzt in der Projektartgalerie eine rote Wand in St. Petersburger Hängung füllen und einen spannenden Kontrast zu den farbigen, modernen Acrylarbeiten bilden.

Die Ausstellung läuft bis zum 25. April

Die Ausstellung in der Von-der-Recke-Straße 6 wurde an diesem Samstag, 22. Februar, um 17 Uhr eröffnet. Zur Eröffnung spielte der Cellist Nikita Sergeenko Werke von Johann Sebastian Bach und Bernd Alois Zimmermann.

Die Ausstellung läuft bis zum 25. April und kann mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden sowie nach telefonischer Absprache unter 0172/ 5880377.