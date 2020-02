Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Es ist ein magischer Moment, als nach zweieinhalb Stunden Konzert die Protagonisten auf der Bühne Leuchtstäbe schwingen und die Zuschauer im Saal als Antwort ihre Handylichter aufflackern lassen. Alle wiegen sich in der Rudolf-Oetker-Halle zur Musik des Films „Inception“ im Takt und niemand mag so Recht gehen. Das Publikum fordert Zugabe um Zugabe, doch nach dreien verlassen die Musiker des Orchesters endgültig ihre Plätze.

Voran gegangen ist die Produktion „The Music of Hans Zimmer & Others“, die nicht mit Bombast geizt und großes Hollywood-Kino für die Ohren bietet. Oder besser gesagt Popcorn-Kino, denn an einigen Stellen knistert und knackt es bei der Inszenierung schon ganz schön.

Die Produktion weiß zu begeistern

Das Hollywood Philharmonic Orchestra in Kooperation mit dem Staatlichen Akademischen Symphonie-Orchester und dem Chor der Republik Weißrussland spielt zum einen nicht immer perfekt. So mancher kleinere, aber durchaus verzeihbare Misston schleicht sich ein. Zum anderen besteht die groß angekündigte Lichtinszenierung lediglich aus blauen und roten Lasern, die für die meisten im Saal sitzenden Zuschauer ungesehen über ihren Köpfen stattfindet.

Und dennoch weiß die Produktion zu begeistern, was an den charmanten Solisten sowie dem Sujet an sich liegt. Denn die Filmmusik von Komponist Hans Zimmer gepaart mit Filmausschnitten bekannter Blockbuster wecken relativ plakativ Emotionen und Erinnerungen.

Zwischendurch wird zudem immer wieder Informatives über den Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner eingestreut, zum Beispiel dass seine Karriere mit der Band „The Buggles“ und dem Song „Video killed the Radio Star“ 1979 begann. Oder das Barry Levinsons Ehefrau Zimmers Musik im Radio hörte und ihren Mann überredete, den deutschen Komponisten für seinen Film „Rain Man“ zu engagieren.

Extra-Block würdigt italienischen Großmeister Ennio Morricone

Dessen Score wird beim Konzert zwar ausgespart, dafür finden sich allerdings die Kompositionen zu „Fluch der Karibik“, „Dunkirk“, „Gladiator“, „Interstellar“ oder auch „Sherlock Holmes“ wieder. Nicht zu jedem Stück flimmern die passenden Ausschnitte über Lein- und Videowände, vor allem von Disney scheinen die Filmrechte für die Produktion nicht bezahlbar gewesen zu sein.

Aber nicht nur die Werke des gebürtigen Frankfurters Zimmer stehen, wie der Titel „The Music of Hans Zimmer & Others“ schon verrät, auf dem Programm. Die „Anderen“, das sind zum einen Elton John und Tim Rice, die für den von Zimmer orchestrierten „König der Löwen“ die Lieder geschrieben haben und zum anderen Zimmers großes musikalisches Vorbild: Ennio Morricone. In einem Extra-Block wird der italienische Großmeister mit Auszügen aus „Zwei glorreiche Halunken“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ gewürdigt.