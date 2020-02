Von Uta Jostwerner

Im ausverkauften Zweischlingen stellten sich Weber, der Deutsch-Brite Tim Whelan sowie die Liedermacher-Rapper Simon und Ingo der Jury und dem Publikum, das an diesem Abend mit großer Mehrheit der sympathischen Rapper-Crew den Publikumspreis zusprach.

Beworben um den begehrten Bielefelder Nachwuchspreis hatten sich 30 Comedians. Sechs wurden eingeladen. Neben den Finalisten waren es die junge Musikkabarettistin Marie Diot, der Kölner Timur Turga und die zeichnende Kabarettistin Ingrid Wenzel. Das Publikum, das in der Vorrunde das Sagen hatte, schickte sie nach Hause.

Vom Höcksken aufs Stöcksken

Übrig blieben drei „Acts“, so der durch das Programm führende Volker Surmann. Darunter Tim Whelan aus Berlin, der in seinem Programm „Gemüse“ die deutsche Sprache und Kultur sowie seine britische Herkunft unter die Lupe nahm und dabei vom Höcksken aufs Stöcksken kam. Die Jury, bestehend aus Doreen Kramer vom Kabarett „Die Wühlmäuse“, Kulturjournalist Matthias Gans, der Gütersloher Kulturamtsleiterin Lena Jeckel und Vorjahressieger „Falk“, befand, das sei „gut organisiertes Kabarett“ und lobte die genaue Beobachtungsgabe des auf Platz drei landenden Deutsch-Briten.

Den zweiten Platz erspielte sich mit großer Vitalität das rappende Liedermacher-Duo Simon und Ingo. Wäre es nach dem Publikum gegangen, wäre ihnen der erste Platz sicher gewesen, denn die beiden Jungs aus Bonn verstehen es auf sympathische Art und Weise, Problemthemen witzig zu verpacken. Ob Bienensterben, langsames Internet oder Demokratieverdrossenheit – stets bringen sie ihre Botschaften mit einem humorvoll-fetzigen „Hippie Hippie Yeah“ herüber. Der Name ist dann auch Programm.

Auszeichnung für talentierte Berufsanfäner

Die Jury kürte indes David Weber zum Sieger. Der wurde 2018 schon deutscher Vizemeister im Poetry-Slam. Auf der Zweischlingen-Bühne begleitete er seine Geschichten daselbst am Flügel. Fragt sich, warum das Instrument für diesen Auftritt nicht mal kurz in die Bühnenmitte geschoben werden konnte, sondern in einer Ecke verblieb, die für gut die Hälfte des Publikums nicht einsehbar war. Mimik und Gestik sind schließlich wichtige Kriterien beim Kabarett. Und so blieb dann auch die Jury-Entscheidung und -Beurteilung „Du bist eine Maschine, David Weber“ für manch einen Zuschauer nicht nachvollziehbar. Zumal Weber in harmlos-harmonischer Weise von Alltagsproblemen wie Wäsche waschen oder Arbeitslosigkeit sang.

Nun, wie auch immer: Der Bielefelder Kabarettpreis ist ein Nachwuchspreis, mit anderen Worten eine Auszeichnung für talentierte Berufsanfänger. Was aus Preisträgern werden kann, zeigte Paul Weigl. Er landete vor drei Jahren beim 20. Bielefelder Kabarettpreis auf Platz 2 und überbrückte die lange Zeit der Jury-Sitzung mit meisterlicher Wort- und Stimmakrobatik und der umwerfend komischen Darstellung skurriler Alltagsphänomene.